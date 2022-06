Rifiuti ritirati alle ore dei pasti e dell’aperitivo, Antonella Pera di Fratelli d’Italia, stigmatizza la situazione.

“Lucca centro storico, piazza Santa Maria davanti alla Trattoria da Vasco, come ogni giorno all’ora di pranzo (oggi alle 12,55), ma anche via Fillungo angolo via Sant’Andrea di fronte a piazza Guidiccioni, il ritiro dell’immondizia da parte di Sistema Ambiente (alle 17,50, mentre turisti e cittadini sorseggiano un aperitivo, un caffè o mangiano un gelato). Le cose da dire sarebbero molte, mi limito all’indignazione di fronte al così poco rispetto dei lucchesi, delle attività commerciali e delle persone costrette a subire il rumore e gli odori che, inevitabilmente rilascia l’immondizia nelle ore calde”.

Foto 2 di 2



“Per non parlare dell’erbaccia ovunque – prosegue – dei sacchetti e scatoloni in giro per la città fin tanto che non passano a raccoglierli. Cosa ne è della nostra bella Lucca, un tempo considerata la bomboniera della Toscana?”.