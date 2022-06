Salvini in piazza San Frediano scalda il popolo di centrodestra: “Ogni lucchese può fare la differenza per Pardini”

Un altro sostegno ‘pesante’ per la campagna elettorale di Mario Pardini alla carica di sindaco. In piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita, questo pomeriggio (8 giugno) è stato il turno del segretario della Lega, Matteo Salvini.

In tanti, fra simpatizzanti e curiosi, si sono presentati all’appuntamento e l’esponente leghista ha risposto alla chiamata sciorinando temi nazionali, dalla contrarietà al reddito di cittadinanza al no alla liberalizzazione delle droghe e appelli a livello locale, soprattutto all’unità della coalizione e al cosiddetto ‘voto utile’.

Presenti all’evento i vertici della Lega, Mario Lolini, Riccardo Cavirani e Salvadore Bartolomei, rispettivamente commissario regionale, provinciale e comunale del Carroccio, Elisa Montemagni capogruppo in Regione Toscana, Ilaria Benigni, consigliere provinciale e tanti parlamentari del Carroccio venuti a sostenere Mario Pardini tra cui il sottosegretario al òavoro Tiziana Nisini.

“La storia delle ultime elezioni in Toscana – ha detto – dice che vinci o perdi per 5, 10, 20 voti per cui ogni singolo lucchese può essere quello che fa la differenza. Lucca è una città straordinaria, ma penso che voi possiate ambire a qualcosa di più e di meglio”. “C’è un’amministrazione uscente – ha proseguito – che invece di fare proposte e presentarsi con quello che ha fatto, lo rinnega, dicendo ‘noi non è che abbiamo fatto tantissimo, però non votate quelli là perché chissà che cosa fanno’. E questo non è un gran programma”.

Secondo Salvini, infine, “usare bene i fondi europei sarà importante e un imprenditore che i soldi li ha amministrati – ha concluso, riferendosi a Pardini – è una garanzia in più. Non abbiamo scelto un funzionario di partito: prima del partito, la Lega ha scelto Lucca”.

Tanti i temi toccati tra cui quello della sicurezza: “C’è il problema delle baby gang – ha sottolineato Salvini – e per questo occorre un bel sistema diffuso di videosorveglianza per fornire sicurezza alle persone per bene”. Poi le pensioni: “Il nostro obiettivo è cancellare la legge Fornero e arrivare a quota 41”. Poi un “no netto” alla legalizzazione della droga, e invece il sì alla rottamazione delle cartelle esattoriali: “Ne stanno per partire 140 milioni, occorre liberare gli italiani da questo cappio alla gola se si vuole davvero ripartire”.

Un richiamo forte anche a un’altra pace, importantissima e strategica anche perchè “la guerra in Ucraina avrà ripercussioni gravissime anche sul nostro territorio, con paurosi rialzi di prezzi al supermercato e al distributore di carburante”. L’invito forte rivolto ai lucchesi, che hanno risposto con un applauso, è stato ad andare a votare domenica: “Per il referendum per la riforma della giustizia, su cui è calato un silenzio inaccettabile, e per Mario Pardini sindaco. Anche una manciata di voti, persino un solo voto fa la differenza. Non accontentatevi lucchesi, mai detto fu più sbagliato e da cancellare del ‘chi si accontenta gode’. Ci fanno votare solo un giorno, domenica, ci siamo opposti a questo, in più a scuole chiuse e con un clima da mare. Ma abbiate coraggio. Ce lo ha insegnato un uomo come Paolo Borsellino che la mafia l’ha combattuta con i fatti. Era lui che diceva che chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.

Presenti in piazza anche l’onorevole Guglielmo Picchi e l’europarlamentare Susanna Ceccardi.

“Sono fiera di sostenere Mario Pardini, una persona per bene, un grande imprenditore, che affronta questa sfida unicamente mosso dall’amore per la sua città – ha detto Ceccardi – Mario dopo esperienze di successo all’estero è ritornato in Italia per dare un contributo al proprio paese e in particolare alla propria città natale”.

“Di sicuro – ha continuato Ceccardi – i nostri avversari non possono permettersi di dire che Mario Pardini sia una persona impreparata. Se ha fatto così bene nella sua vita professionale e alla guida di Lucca Comics, chissà che risultati potrà raggiungere come sindaco, con una squadra di centrodestra unita e compatta. Mario ha tutte le capacità per far uscire la città dall’immobilismo di questi anni. È vero, è una città bellissima, ma lo è grazie ai lucchesi, che l’hanno resa così, grazie alla loro laboriosità e all’amore per la bellezza. Ma questa bellezza, per tramandarla ai nostri figli, va curata. A Lucca mancano infrastrutture all’altezza di una città e di un territorio che devono esseri connessi col resto della Toscana e dell’Italia. Lucca non può avere delle carenze tali in fatto di ferrovie e di assi viari. Lucca deve tornare al centro della Toscana”.

Susanna Ceccardi ha quindi rivolto un appello agli elettori di centrodestra di non sottovalutare l’importanza di tornare a votare in caso di ballottaggio: “Non possiamo riconsegnare Lucca per cinque anni alla sinistra”.