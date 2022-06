Anpi Lucca: “Andate a votare per le elezioni amministrative”

Un appello ai cittadini a recarsi alle urne delle elezioni amministrative per esprimere il proprio voto. E’ quello che rivolge Rosalba Ciucci, presidente di Anpi Lucca.

“Carissime elettrici ed elettori – scrive Ciucci in una lettera aperta – mi rivolgo a voi usando questo termine, che può apparire scontato e dotato di scarso significato a chi si senta stanco, deluso e rassegnato di fronte allo scenario che la politica ci offre, dopo 76 anni di esercizio del diritto di voto: un diritto-dovere conquistato grazie al al sacrificio di chi tutto agì per donarci la possibilità di essere cittadini e non sudditi. Quella delle elezioni amministrative è per l’Anpi una circostanza da onorare, perché si tratta del massimo strumento della democrazia costituzionale basata sulla rappresentanza nell’ ambito del Comune, primo presidio della democrazia”.

“Nel segno di assoluta indipendenza rispetto a partiti e schieramenti e in nome della nostra autonomia – prosegue – che non è segno di qualunquismo, vi invito ad esercitare questo fondamentale diritto con una scelta libera e meditata, nella consapevolezza che dall’ attività amministrativa del sindaco e dell’intero Consiglio comunale dipendono servizi importanti che condizionano la qualità della vita di tutti noi. Un Comune che impronta la propria attività ai principi sanciti dalla Costituzione nata dalla Resistenza è una garanzia per tutti i cittadini”.