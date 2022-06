Comunali 2022, ultimo rush: feste in piazza con i candidati per la chiusura della campagna elettorale

Ultime ore prima del calo del sipario sulla campagna elettorale per le amministrative di Lucca 2022. Domani (10 giugno) tutti e sette i candidati si troveranno nelle piazze della città per l’ultimo appello prima del silenzio elettorale che scatterà alla mezzanotte.

Per il gran finale il candidato sindaco di centrosinistra Francesco Raspini ha scelto piazza San Francesco, dove a partire dalle 20,30 suonerà il Baldo degli Ubaldi. Mario Pardini, candidato sindaco del centrodestra, sarà invece in piazza San Frediano con un evento “senza palco” tran musica, giochi e intrattenimento. Sarà Matteo Renzi a chiudere la campagna di Alberto Veronesi, candidato sindaco del terzo polo, che all’ultimo momento ha deciso di spostare l’evento da piazza San Michele a piazza Cittadella.

Prima di lui, dalle 21 ci sarà un piano bar di Luigi Lo Faro. In piazza San Michele, sotto il loggiato di palazzo Pretorio, ci sarà invece Aldo Gottardo, candidato sindaco di Ambiente e giustizia sociale che dalle 18, insieme alla deputata Yana Ehm, saluterà gli elettori con la musica di Igor Santini. Fabio Barsanti concluderà la campagna elettorale in piazzale Vittorio Emanuele, di fronte al Caffè delle Mura, a partire dalle 21. Con lui sul palco salirà proprio il leader nazionale di Italexit Gianluigi Paragone. Il candidato sindaco Andrea Colombini sarà invece dalle 19 in piazzale Arrigoni sui prati della cattedrale di San Martino dove per l’occasione dirigerà il concerto dell’Orchestra Filarmonica di Lucca. Sul palco si alterneranno i solisti Sara Gervasio e Giorgio Casciarri. Infine il candidato di Lista Civile Elvio Cecchini chiuderà la campagna in piazza Guidiccioni, con un aperitivo offerto agli elettori a partire dalle 19.