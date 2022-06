Di Loreto (Volt): “Un hub tecnologico nella Manifattura sud”

La manifattura sud? Potrebbe diventare luogo di un hub tecnologico, secondo il candidato al consiglio comunale per Volt, Edoardo Di Loreto.

“Il polo tecnologico lucchese – afferma – è un’eccellenza ed un vanto per la città, al punto che pochi anni dopo la sua apertura le aziende che vi lavorano hanno già saturato lo spazio a disposizione. Per fare in modo che questa virtuosa crescita non sia frenata, c’è necessità di guardare oltre, verso nuovi spazi”.

“Siamo giovani ma non ingenui, siamo ben consapevoli di tutte le difficoltà legate alla struttura, ma riconoscendoci come forza politica pragmatica crediamo che raggiungendo una larga intesa politica e sociale sul tema, tale sviluppo sia possibile oltre che auspicabile. L’idea non è quella di una semplice espansione del polo lucchese, ma di un’evoluzione che trasformi Lucca in una hub tecnologica dove confluiscano molti altri poli e realtà, come ad esempio il polo tecnologico di Navacchio”.

“Proponiamo questa idea – spiega – affinché il tema giovani non si riduca solo alla movida, una narrazione che banalizza e umilia l’argomento. Nella nostra città esiste un effettivo problema di fuga dei cervelli e di povertà giovanile (il 67% dei buoni Covid alimentari è stato richiesto da under 39), se vogliamo che le nostre ragazze e i nostri ragazzi restino a Lucca dobbiamo garantire loro l’opportunità di trovare un lavoro dignitoso e qualificato”.