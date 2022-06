Elezioni, l’appello del centrosinistra: “Raspini è la persona giusta per evitare il disastro del 2006”

“Francesco Raspini è il candidato, scelto alla luce del sole, che porterà una nuova classe dirigente giovane, preparata e responsabile alla guida della città”. Così la coalizione di centrosinistra, formata da Lucca Futura, Europa Verde-Verdi, Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Sinistra Con Lucca-Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratico e Lucca è un grande noi lancia l’appello al voto.

“Questi ultimi giorni di primavera mostrano cosa è Lucca: una città viva, desiderata, ammirata, che accoglie migliaia di visitatori con la sua storia, i suoi monumenti, gli eventi, la cultura e la sua economia. Una città bella, presa come esempio, dove vivere e dove progettare il proprio futuro – dicono dalla coalizione -. Una città dove tornare o trasferirsi, ricca di opportunità, con un’alta qualità della vita, merito di una comunità solidale e laboriosa ma anche di 10 anni di amministrazione virtuosa che ha portato al massimo sviluppo le grandi manifestazioni locali, ha lasciato importanti opere pubbliche e impostato il futuro dei prossimi anni per accompagnare un trend di crescita che nemmeno la pandemia ha fermato. Certo non tutto ha funzionato sempre al meglio, ma lavoreremo ancora per risolvere i problemi con la consapevolezza di chi ha svolto con buona fede e impegno un servizio per la comunità”.

“Questo percorso non può essere interrotto, il vantaggio guadagnato da Lucca non deve essere perso. I prossimi anni saranno fondamentali perché la città consolidi le sue posizioni e assuma il ruolo strategico a cui è chiamata nell’ambito dell’area vasta della Toscana nord-ovest. Lucca non può permettersi ritorni al passato né avventure al buio in mano a due destre spaccate e residuali – proseguono dalla coalizione -. Entrambe evocano il ‘rinnovamento’: purtroppo non parlano di Lucca ma di loro stesse, dopo aver mandato al commissariamento il Comune nel 2006 hanno trascorso altri 15 anni a combattersi a discapito del bene pubblico perché interessate solo a definire egemonie e gerarchie delle molteplici componenti in cui sono divise”.

“Così abbiamo visto l’abbraccio di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini e Marcello Pera stringere il proprio candidato Mario Pardini e riportarci idealmente al disastro del 2006 e alla successiva amministrazione 2007-2012 una delle peggiori che la città ricordi, quando il Comune fu spinto sull’orlo del dissesto finanziario da una compagine di amministratori il lotta perenne fra loro che oggi il ‘rinnovatore’ Pardini ha ripescato molto volentieri per le sue liste, mentre i partiti della sua coalizione hanno passato l’ultimo anno e mezzo a screditarlo definendolo apertamente inadatto come candidato sindaco – va avanti la coalizione -. Il candidato antieuropeista dell’altra destra nata da CasaPound, Fabio Barsanti, sogna invece una personale rivalsa dopo le porte in faccia ricevute da quegli stessi partiti dai quali anelava di essere considerato per rigenerarsi. Queste sono le due destre lucchesi che si fronteggiano ancora cercando, per l’ennesima volta, di regolare conti interni e personali. Un percorso politico opaco e accidentato, un sentiero di potere che ha partorito inevitabilmente programmi vaghi e superficiali e candidati inaffidabili a dare risposte di concretezza e stabilità”.

“Il centrosinistra compatto è unito nel sostegno a Francesco Raspini, un candidato scelto alla luce del sole con un percorso trasparente e partecipato che ha visto il coronamento nelle primarie di coalizione celebrate nello scorso dicembre – conclude -. Un percorso di rinnovamento amministrativo che prosegue il cammino di un’esperienza di grande crescita per Lucca che porterà una nuova classe dirigente giovane, preparata e responsabile a completare il lavoro già impostato, ad affrontare e superare le grandi incertezze di un futuro complesso per l’Italia e per l’Europa, cogliendo ogni opportunità che sarà possibile fare nostra. Lucca sarà ancora un modello di comunità prospera e coesa che non lascia nessuno indietro: insieme possiamo essere tutto questo”.