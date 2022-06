Pardini (Difendere Lucca): “Polla del Bongi da riqualificare”

“Recupero della Polla del Bongi, estensione delle fognature a Cerasomma e ampliamento del cimitero di Montuolo”. Sono queste le priorità per il territorio indicate dal candidato consigliere Luca Pardini di Difendere Lucca.

“È doveroso – afferma – intervenire al recupero dell’intero complesso sorgivo della Polla del Bongi con il restauro delle Tre Fontane: da troppi anni la Polla è in stato di abbandono, non potendo più essere goduta dai cittadini”.

“L’acqua della Polla del Bongi – continua Pardini – hanno resa questa sorgente celebre ed apprezzata da molte generazioni. Considerando l’acqua un bene comune, bisogna riattivare l’immissione idrica nella pubblica rete acquedottistica nonché il tradizionale suo utilizzo gratuito alla fonte da parte della popolazione”.

Restando in tema di servizio idrico integrato, il candidato locale di Difendere Lucca, chiede al Comune di completare il collegamento alla fognatura pubblica di molte abitazioni, in particolar modo “attraverso l’estensione fognaria nell’abitato di Cerasomma e in via per Corte Modena a Montuolo”.

Luca Pardini infine tratta un’altra criticità della zona segnalata dagli abitanti di Monutolo: “La disponibilità dei posti nel cimitero sta gradualmente esaurendosi. Serve, perciò un ampliamento dello spazio cimiteriale da realizzarsi unitamente alla riqualificazione del Monumento ai Caduti. Mi impegno a realizzare con Fabio Barsanti queste proposte nella prossima consiliatura comunale”.