Autostrade, Scannerini (Fi): “Con Pardini priorità alla gratuità del tratto Altopascio-Lucca”

“Con Pardini sindaco, una delle priorità sarà accordarci con autostrade per l’Italia per rendere finalmente gratuito il tratto Altopascio-Lucca est dell’A11”. Così Matteo Scannerini, coordinatore di Forza Italia Lucca e consigliere comunale a Capannori.

“Il modello di riferimento è quello che venne adottato nel tratto Massarosa-Viareggio. La mancanza di pedaggio comporterebbe uno sgravo importante del traffico cittadino ed in generale, della piana. Il problema della saturazione delle vie principali e della circonvallazione è sotto gli occhi di tutti – prosegue Scannerini -. Consci di non dover pagare, i cittadini utilizzerebbero l’A11 come ‘tangenziale’, rendendo la percorrenza delle strade centrali, più snella. Tutto questo però ha un solo modo per essere realizzato: andare a votare Mario Pardini e sostenendo Forza Italia-Udc il 12 giugno. Solo così porteremo la città fuori da 10 anni di immobilismo”.