Elezioni, dal centrodestra l’appello al voto: “Con Pardini si può vincere al primo turno”

“Non disperdete il voto. Si può vincere al primo turno”. Così la coalizione di centrodestra, con le liste Lucca 2032, Centrodestra per Lucca, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia-Udc, guidata da Mario Pardini lancia un ultimo appello.

“Due mesi faticosi e molto intensi – dichiarano – vissuti con passione e volti a recuperare la tanta sfiducia che c’è tra i cittadini lucchesi dopo questi anni di distanza dall’amministrazione. Un’amministrazione che dopo 10 anni di immobilismo presenta un assessore che nelle ultime settimane non ha fatto altro che attaccare e scopiazzare il programma della nostra coalizione. Un programma basato su innovazione e tradizione volto a fare di Lucca una città internazionale attraverso importanti opere pubbliche – metropolitana di superficie, parcheggi interrati, Arena di Piazzale Verdi, creazioni di spazi multimediali per giovani (metaverso) – con alta formazione culturale, museo del Fumetto, brand Lucca per prodotti tipici, riqualificazione del Foro Boario come mercato di prodotti locali e concorsi lirici in omaggi ai grandi compositori lucchesi, da Puccini a Boccherini”.

“Un progetto ambizioso, ma realistico, basato anche sulla creazione di un team di esperti nella fondamentale progettazione e intercettazione dei fondi del Pnrr, europei, nazionali e regionali – prosegue -. La nostra proposta è quella di rispondere con la buona politica, fatta di progetti, idee, creatività e grande rispetto perché noi amministratori (qualora scelti) saremo al servizio solo ed esclusivamente del cittadino. La coalizione di centrodestra si augura che i cittadini lucchesi possano votare il candidato sindaco Mario Pardini, un uomo dalle tante qualità umane, che in molti hanno potuto riscontrare nei loro incontri, apprezzandone il garbo e la gentilezza. Domenica 12 giugno (dalle 7 alle 23) è il momento dello scatto di orgoglio auspicato, opponendosi al sistema con l’unico vero voto utile, quello per Mario Pardini Sindaco, l’unica vera alternativa alla sinistra raspiniana. Agli elettori e ai cittadini di Lucca un ringraziamento per questi mesi di ascolto e sostegno. La storia è il nostro orgoglio, ma il futuro è la nostra ambizione da affrontare con fiducia, serietà e competenza”.