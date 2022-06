Elezioni, l’appello al voto di Cecchini: “Con noi le competenze per costruire un’alternativa”

A poche ore dal silenzio elettorale anche il candidato di Lista Civile Elvio Cecchini lancia un ultimo appello al voto.

“Nei dieci anni di amministrazione trascorsi, abbiamo maturato la convinzione che sia quanto mai necessario un metodo di lavoro interdisciplinare per governare in modo efficace la città e il territorio – spiega Cecchini -. Allo stesso tempo, per poter aumentare il benessere dei cittadini e delle imprese, crediamo indispensabile una visione consapevole e una forte impronta operativa, fondata su scelte coraggiose di trasformazione urbanistica, attente alla qualità progettuale e alla salvaguardia dell’ambiente. Negli ultimi mesi si è preso atto che la maggioranza uscente si ripresenta, inconsapevole del sostanziale fallimento amministrativo, con gli stessi argomenti e le stesse vesti, anche se con un nuovo candidato sindaco, peraltro nominato dal sindaco due anni fa”.

“Per questo motivo abbiamo costruito un’azione politica per alzare il livello del confronto e del dibattito cittadino, per creare le condizioni di una discontinuità rispetto al passato e per inserire un cuneo di competenza nella prossima amministrazione, indipendente dalle logiche di partito – conclude Cecchini -. La campagna elettorale di fatto ha dimostrato che nel territorio comunale c’è un sentimento diffuso contro il proseguimento dell’esperienza amministrativa della maggioranza uscente, chiedo pertanto a tutti i candidati sindaci di impegnarsi, qualunque sia il risultato, a ritrovarsi dopo le elezioni per costruire insieme un’alternativa alla cultura governativa del passato, che non corrisponde più alle richieste e alle esigenze dei cittadini”.