Elezioni, l’appello di Raspini: “Molti dicono di amare Lucca, noi lo abbiamo dimostrato”

Ecco l’appello al voto di Francesco Raspini, candidato sindaco di centrosinistra con Lucca Futura, Europa Verde-Verdi, Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Sinistra Con Lucca – Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratico, Lucca è un grande noi.

“Dare tutto quello che abbiamo per Lucca, per il suo futuro, che nei prossimi anni sarà decisivo – dice il candidato sindaco – Lo abbiamo fatto in questi anni, lo abbiamo fatto in questi mesi di campagna elettorale, lo faremo nei prossimi 5 anni, portando a termine i tanti progetti avviati, dando forza, gambe e concretezza alle tante risorse vinte, progettando la Lucca che sarà: con più opportunità per tutti, con più sostenibilità ambientale e maggiore prossimità, con più capacità di far accadere le cose, con più vicinanza alle persone più fragili e alle persone tutte. Lucca sarà se sarà una Lucca delle persone. Lucca sarà se riuscirà a crescere tutta quanta, tutta insieme”.

“Con questo scatto d’orgoglio – prosegue Raspini – vogliamo oggi scrivere una nuova storia per Lucca. Per andare avanti e non tornare indietro. Per continuare a credere nella comunità e non nel personalismo e nella litigiosità esasperata. Per tenere salde le mani sul timone e affrontare i tempi che stiamo vivendo, per niente facili. Per fare questo servirà la capacità di far accadere le cose per tradurre gli investimenti in opere utili alla città, in servizi e progetti necessari ai cittadini. Domenica siamo chiamati a compiere una scelta. Andiamo a votare, facciamolo tutti e non perdiamo questa possibilità: voteremo la Lucca dei prossimi anni, sarà una scelta di campo chiara, tra una città che cresce e una città che torna indietro”.

“Le cose che si fanno sono importanti, ma ancora più importante è il motivo per cui si fanno – conclude – Noi vogliamo una comunità dove ogni persona ha un suo posto e nessuno si sente escluso. Noi scegliamo Lucca per questo e rinnoviamo questo impegno ogni giorno: in tanti dicono di amare Lucca, noi lo abbiamo dimostrato. E questo è un fatto, cioè la cosa più forte che abbiamo per dimostrare dove vogliamo andare. E andare, proseguire nel cammino sì, sarà un esercizio collettivo: cioè di tutti noi, che uniti siamo tutto. Insieme possiamo”.