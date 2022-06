Fantozzi (Fdi): “Mario Pardini può vincere al primo turno”

“Mario Pardini può vincere al primo turno”. A dirlo è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Se, come dice Giorgia Meloni, ‘il declino non è un destino’, non possiamo rassegnarci all’astensionismo, alla scarsa partecipazione, alla mancanza di fiducia – afferma Fantozzi -. E, soprattutto, a vedere una città preziosa e delicata come Lucca sprofondare nel degrado, nell’immobilismo che ne fa crollare il prestigio, scivolare in fondo alle classifiche della qualità della vita come quella del Sole 24 ore”.

“Bisogna liberare le energie e far fiorire i talenti, bisogna saper cogliere o inventare tutte le occasioni di rilancio – aggiunge -. Solo Mario Pardini può vincere al primo turno. Perché è una persona capace e conosciuta, che ha già dimostrato come sviluppare e far fruttare idee di successo, e perché è sostenuto da una coalizione larga e coesa. Rappresenta lo scatto di reni per ricongiungere Lucca col suo passato, e, proprio per questo, assicurarle tanto domani. E’ il candidato giusto in grado di intercettare la tangibile voglia di cambiamento dei cittadini “delusi” e non solo. Nei dieci anni di amministrazione di centrosinistra, c’è stata una totale mancanza di ascolto dei cittadini e dei loro problemi, questa ha portato, a sua volta, ad una mancanza di partecipazione che si è tradotta in un disinteresse per la politica. Pardini è la persona adatta per far ripartire Lucca restituendole una vocazione internazionale”.