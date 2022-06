Il senatore Marcucci alla vigilia del voto: “Particolarmente soddisfatto dei candidati Pd in provincia”

Andrea Marcucci, sostegno ai candidati di centrosinistra in provincia di Lucca.

“L’ultimo giorno di campagna elettorale – dice il senatore – è il giorno dei bilanci, il giorno in cui i candidati sentono insieme il morso dell’adrenalina e quello della stanchezza. Fare una campagna elettorale seriamente, lo dico da candidato in tante competizioni, è bellissimo e faticosissimo: si prende contatto con la realtà, con i problemi di una comunità, con le opportunità per il futuro. E quindi domenica il voto. A questa tornata sono particolarmente soddisfatto dei candidati del Pd in provincia di Lucca. A partire da Francesco Raspini, un amministratore esperto, che rappresenta anche con i suoi 40 anni un cambio di generazione a disposizione della città, Leonardo Fornaciari a Porcari, sindaco uscente che ha dato un’ottima prova di amministrazione come Paolo Michelini a Bagni di Lucca, Marcello Pierucci a Camaiore, che è vice sindaco uscente ed Umberto Buratti a Forte dei Marmi, che fu già sindaco di quel Comune e deputato in carica”.

“Buon senso, concretezza e capacità di cogliere al volo le opportunità – conclude – tre doti che i candidati del Pd hanno in massime dosi. Per me si possono votare tranquillamente. Naturalmente auguri alle tante donne ed uomini candidati nei consigli comunali”.