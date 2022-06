Sinistra Con: “Alla nuova amministrazione proporremo iniziative per pace e solidarietà”

“Riteniamo la guerra una follia. Rifiutiamo la logica dell’aumento delle spese militari. Che tra l’altro sottraggono risorse all’istruzione e alla sanità”. La pensa così Sinistra con, che lancia già una proposta per il futuro: “Proporremo al nuovo Consiglio e alla nuova giunta iniziative importanti tese a promuovere una cultura di pace e solidarietà, di cooperazione internazionale e di disarmo per fare di Lucca un punto di riferimento nazionale in questo campo”.

“Crediamo – aggiungono da Sinistra con – nella cooperazione internazionale, nella distensione, nel superamento di ogni tipo di nazionalismo e imperialismo. Riteniamo indispensabile avviare un processo di disarmo che coinvolga tutti i principali attori a livello mondiale. Anche le città possono svolgere un ruolo importante in questo senso. Per questo vogliamo portare questo nostro impegno nelle istituzioni cittadine”.