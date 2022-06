Sistema Ambiente, parte l’interpellanza urgente della Lega per il ‘caso’ della sede di San Pietro a Vico

Il candidato consigliere Armando Pasquinelli rende noto che l’onorevole Guglielmo Picchi, deputato eletto nella circoscrizione di Lucca, ha depositato un’interpellanza urgente, rivolta al presidente del Consiglio ed ai ministri dell’ambiente e tutela del territorio e dei lavori pubblici, per conoscere la conformità edile, urbanistica e ambientale del complesso immobiliare di proprietà della società Sistema Ambiente che ha per scopo la raccolta dei rifiuti a San Pietro a Vico.

Picchi sostiene – tra l’altro – che, a seguito delle denunce dei numerosi cittadini e di quanto evidenziato nei diversi servizi televisivi del tg satirico Striscia la notizia, sia necessario appurare “quali siano i servizi igienico sanitari a disposizione del personale operante, nonché quale sia il sistema di smaltimento dei liquami ed il suo recapito finale, in osservanza della necessaria ed ipotizzabile autorizzazione regionale. È evidente che il prolungato silenzio dell’amministrazione Tambellini e del candidato sindaco del Pd Raspini, già assessore all’ambiente, nasconda l’imbarazzo dell’attuale giunta per un fatto increscioso venuto alle cronache nazionali”.

Pasquinelli evidenzia che ad una precisa lettera da lui inviata, “corredata da altrettante precise richieste di informazioni all’attuale amministrazione comunale, non abbia ancora ricevuto risposta. È paradossale che chi si fa paladino di una città “ecosostenibile” non abbia ancora preso una chiara posizione e che, soprattutto nei dieci anni di giunta Pd, intere zone del territorio comunale siano tuttora sprovviste dei servizi primari essenziali come la fornitura di acqua potabile e la rete fognaria”.

Pasquinelli e Picchi sono concordi nel sostenere la candidatura a sindaco di Mario Pardini che, “una volta eletto, sarà in grado di dare risposte adeguate a questi annosi problemi finora purtroppo irrisolti”.