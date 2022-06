A Forte dei Marmi la corsa per la carica di sindaco è a tre

Tre candidati per le elezioni di Forte dei Marmi. Si sfidano per la carica di primo cittadino l’uscente Bruno Murzi, l’onorevole Umberto Buratti e il candidato di centro Giuseppe Alaimo.

Si vota domani (12 giugno) in una sola giornata dalle 7 alle 23.

Come in tutti i Comuni sotto i 15mila abitanti la scheda è unica e si vota congiuntamente per il candidato sindaco e per la lista che lo appoggia. Si possono esprimere due preferenze di genere diverso: un uomo e una donna. Non è possibile il voto disgiunto.

Questi in ordine di scheda elettorale i candidati sindaco e le liste

Giuseppe Alaimo

CENTRO: Franco Pellegrini. Maria Laura Danesi, Mario Bacci, Silvia Raffaelli, Luca Palagi, Angelica Baldassarri, Felice Costantini, Elena Gabrielli, Luca Dalle Luche, Ilaria Dalle Luche, Alberto Di Chiara, Cesare Andrisano

Umberto Buratti

AMO FORTE: Marco Balderi, Iris Tinunin, Emanuele Tommasi, Rachele Nardini, Davide Bramanti. Danila Masiello, Nicola Bandoni, Francesco Ciucci, Daniele Galleni, Ilaria Cecconi, Raffaele Zamberoni, Federico Barbini

Bruno Murzi

NOI DEL FORTE: Elisa Galleni, Enrico Ghiselli, Massimo Lucchesi, Duilio Maggi, Alberto Mattugini Sabrina Nardini, Michele Pellegrini, Graziella Polacci, Mauro Rosi, Simona Seveso. Giovanna Telga, Luigi Trapasso