Sette candidati sindaco e 21 liste: a Lucca al voto per il primo cittadino e i consiglieri comunali

Sette candidati per 21 liste. Domani (12 giugno) a Lucca si vota per scegliere il sindaco ma anche per l’elezione dei 32 consiglieri comunali.

Si vota dalle 7 alle 23 e per votare occorre essere provvisti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

Per il ritiro di tessere elettorali non consegnate, o da ristampare con l’indirizzo aggiornato, o da duplicare per deterioramento, smarrimento, o esaurimento, l’ufficio elettorale del Comune di Lucca di via San Paolino, resterà aperto oggi (11 giugno) dalle 8,30 alle 19 e domani (12 giugno) – in concomitanza con le votazioni – dalle 7 alle 23.

L’elettore si dovrà presentare munito dei documenti compresa la vecchia tessera se ne è ancora in possesso. È possibile ritirare la tessera elettorale per un familiare o un conoscente, purché si abbia con sé la fotocopia dei documenti della persona interessata, recante una dichiarazione di delega firmata. Per avere maggiori informazioni, le persone che sono in difficoltà o hanno limitazioni fisiche, prima di rinunciare all’esercizio del voto, possono contattare in prima persona o attraverso un familiare o un conoscente l’ufficio elettorale alla email elettorale@comune.lucca.it o al telefono 0583-442106.

Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale votano, nelle 87 sezioni del capoluogo di provincia, 79634 persone di cui 38181 uomini e 41453 donne.

Come in tutti i Comuni sopra i 15 mila abitanti il voto si esprime su una sola scheda dove sono indicati i nomi dei candidati sindaco e, al fianco, le liste collegate. Si può votare solo per il candidato sindaco, e in questo caso la preferenza non si estende alle liste collegate o solo per una lista collegata, in questo caso il voto si estende anche al candidato sindaco. È possibile il voto disgiunto: si può, cioè, votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata ad esso. Per i consiglieri si possono esprimere due preferenze, una per un uomo e una per una donna. Entrambi i candidati devono essere della stessa lista e i nomi vanno scritti accanto al simbolo della lista in cui sono candidati.

Dalle 14 di lunedì (13 giugno) nell’androne di Palazzo Orsetti sarà allestito uno schermo per seguire i risultati dello spoglio dei voti. I dati saranno comunque disponibili in tempo reale e in contemporanea sul portale web del Comune di Lucca.

Ecco l’elenco, in ordine di scheda elettorale, di candidati e liste

Elvio Raffaele Cecchini

LISTA CIVILE: Lodovica Maria Giorgi, Andrea Baratta, Federica Bianchi, Eugenio Bianucci, Sara Citti, Fiorenza Di Noto, Nicoletta Ferrucci, Maria Frediani, Giulia Gambardella, Paola Grida, Riccardo Martinelli, Guido Matteucci, Tiziano Fabio Mosca, Amedeo Porciani, Maurizio Rocchiccioli, Bruno Santori, Sendi Severini, Giovanni Silvano, Elena Tori, Lucia Toschi, Marco Vannucci, Massimo Viviani

INSIEME BUONRIPOSI E IMPEGNO CIVICO PER LUCCA MARCHINI – CECCHINI SINDACO: Celestino Marchini, Giuliana Bellandi, Domenico Capezzoli, Antonino Carbone, Serena Cristofani, Enrichetta Del Bianco, Gregorio Della Corte, Leonardo Dianda, Federica Giovannelli, Massimo Malatesta, Stefania Martinucci, Moreno Micheloni, Claudio Oliva, Roberto Pardini, Giorgia Pisciotta, Ginevra Poggi, Amedeo Raffaelli Provenzali, Giovanni Ragusa, Monica Ribecai, Deryl Alexis Romano, Alessandro Sorrentino, Claudio Viani, Mattia Vita e Klarissa Vokan.

Alberto Veronesi

LUCCA SUL SERIO: Alberto Baccini, Pablo Bertacca, Alberta Cagnacci, Giuseppina Costanzo, Francesco Del Buono, Lucia Dianda, Elena Dini, Laura Di Simo, Guglielmo Franchi, Simonella Fregoli, Dario Giorgetti, Sofia Flaminia Gotti, Claudio Imbriani, Rita Lipocelli, Luigi Benedetto Lo Faro, Riccardo Lorenzi, Margherita Loy, Patrizia Macchia, Monica Maestrini, Daniele Marchi, Enrico Paganucci, Francesco Palmieri, Lorenzo Pantanelli, Moreno Petroni, Maurizio Polieri, Michelangelo Roseni, Lara Turio, Fabrizia Angelini, Maria Renza Battistini, Savino Marseglia, Monica Innocenti, Luigia Maria Dinelli.

VERONESI SINDACO: Gemma Adorni, Marco Anselmini, Luca Bedini, Adalberto Campani, Federica Casula, Michele D’Amato, Carla Gaddini, Silvia Galli, Francesco Gennarelli, Vilma Guidi, Sergio Granaiola, Eduardo Iannuzzi, Giovanna Mariella Lazzarini, Carlo Lippi, Maria Luigia Montecalvo, Alessio Nardini, Marisa Pagliuca, Antonella Panza, Maria Renata Paolinelli, Anna Maria detta Marianne Rossi, Alessio Spelletti, Renato Stasi, Sandra Tedeschi, Arkadiy Ten.

Francesco Raspini

LUCCA FUTURA: Cecilia Lorenzoni, Claudia Angelini, Tommasi Bedini Crescimanni, Sara Berchiolli, Gabriele Bernicchi, Roberto Bertini, Manuela Bertocchi, Fabrizio Bianchi, Serena Borselli, Maria Letizia Carli, Alfonso Ciuffi, Tiziano Della Santa, Eva Dianda, Alessio Dovichi, Andrea Faina, Antonio Fratello, Rosella Isola, Marco Lombardi, Rachele Luchi, Andrea Maffei, Paola Martelli, Gabriele Olivati, Lia Pacini, Diletta Pardini, Andrea Parrella, Elena Piantanida, Vijay Pierallini, Pier Luigi Puccini, Elisabetta Rocchiccioli, Lia Stefani, Marino Taddeucci, Marco Vannini

SINISTRA CON: Daniele Bianucci, Valeria Giglioli, Melissa Aglietti, Irene Barsocchi, Letizia Battaglia, Vincenzo Cinquini, Roberto De Luca, Maurizio Di Pietrantonio, Jimi Fantozzi, Lorenzo Filippi, Pablo Francesconi, Nicola Garbini, Valentina Ghimenti, Marina Iaccarino, Marwa Karakri, Mauro Magnani, Sabrina Mancini, Ivan Massei, Stefano Micheletti, Simone Nardi, Daouda Ndoye, Nora Orlandini, Laura Papetti, Maria Teresa Quilici, Caroline Rollier, Tudora Roman, Simona Romani, Massimo Rovai, Sara Rudi Bonotti, Michele Sarti Magi, Silvana Sechi, Giulio Sensi.

PARTITO DEMOCRATICO: Chiara Martini, Vincenzo Alfarano, Vanessa Angotti, Francesco Battistini, Alessandra Biserna, Francesca Carli, Patrizia Casella Piccinini, Francesco Cellai, Letizia De Cesari, Silvia Del Greco, Leonardo Dinelli, Dante Francesconi, Gianni Giannini, Enzo Giuntoli, Massimiliano Giusti, Roberto Guidotti, Serena Mammini, Gabriele Marchi, Daniela Melchiorre, Rita Nelli, Cristina Petretti, Paolo Giovanni Adolfo Petri, Debora Pioli, Maria Grazia Previti, Stefano Ragghianti, Olivia Ruggi, Lucia Spada, Elisa Taccini, Stefano Tomei, Andrea Torcigliani, Alessio Tummolillo, Alessandro Ugolini.

EUROPA VERDE: Marta Glenda Lugano, Luca Fidia Pardini, Valeria Swartelè, Valeria Vitiello, Eros Tetti, Francesca Mugnai, Livio Menicucci, Maria Cristina Consani, Franco Picone, Jessica Perna, Federico Badiani, Maria Giovanna Conforti, Gabriele Casella, Livia Swartelè, Piet Swartelè, Valeria Sofia Pardini, Pietro Menichetti, Anna Sartiani, Luca Cacini, Simona Leonardi, Roberto Petri, Ilaria Malfatti, Luca Leonardi, Marco Carbone,

LUCCA CIVICA – VOLT – LUCCA E’ POPOLARE: Giovanni Lemucchi, Marco Barsella, Edoardo Di Loreto, Mihela Acatrinei, Ilaria Agostini, Michele Benedetti, Claudio Cantini, Camilla Cicchetti, Luciano Conti, Anna Cordoni, Bianca Maria Dinelli, Kevin Froli, Ilenia Giampaoli, Maria Teresa Leone Luigi Lippi, Antonella Marcucci, Jacopo Massagli, Roberto Enrico Paolini, Giovanni Parenti, Patrizia Pecchia, Serena Pennino, Ludovica Perazzotti, Laura Pergola, Bernardino Rosellini, Federica Rugani, Nenzi Serafini, Valentina Rose Simi, Simonetta Simoni, Giuseppe Fusco, Lorenzo Stefani, Claudia Vasselli, Carlo Andrea Zini.

LUCCA E’ UN GRANDE NOI: Ilaria Maria Vietina, Lavinia Andreini, Paolo Angelini, Andrea Balestri, Michele Beni, Andrea Begliuomini, Simone Bigongiari, Francesca Busato, Eleonora Cesari, Susanna Consorti, Francesca Di Vito, Karima Farhani, Silvia Grandi, Daniela Grossi, Rudina Hakani, Cecilia Iacopetti, Patrizia Grazia Lazzari, Andrea Lazzari, Luciano Morganti, Andrea Nannini, Ezio Passaglia, Maurizio Ricchetti, Cinzia Maria Ristori, Andrea Sarti, Fabio Sciortino, Emilia Scotto, Sergio Stella

Andrea Colombini

NO GREEN PASS: Claudio Turini, Lucia Filippi, Michele Franceschini, Rita Gianni, Teresa Scorca, Carlo Giraldo, Antonella Del Testa, Gabriele Turini, Emilia Ala, Natascia Rosati, Elisa Bandini, Vanessa Castelli, Fabio Di Prete, Simone Villa, Massimo Chiocca, Sonia D’Orio, Manuela Barsanti, Daniele Rabitti, Antonella Truden, Benedetto Benedettini, Chiara Bizzarri, Ilaria Lo Verde, Davide Zingariello, Giampiero Farnesi, Oscar Casiero, Tiberio Cipriani, Moreno Lotti, Stefano Morandi

ANCORA ITALIA SOVRANITA’ DEMOCRATICA: Cristina Mele, Corrado Paladini, Ilaria De Marchi, Maurizio Pucci, Veronica Colaianni, Vittoriano Lunardi, Cristiana Cozzoli, Fernanda Grossi, Laura Pieri, David Tomei, Paolo Scuttari, Kaatiuscia Bonin, Elena Dini, Robnerto Rossi, Stefania Vagli, Angelo Del Pistoia, Lucilla Petrucci, Andrea Manconi, Paolo Lapini, Michele Reniero, Milena Freni, Cristiano Barducci, Sonia Becheroni, Alessandra Angeloni, Diego Di Sepio, Aurora Cacialli, Maurizio Romani, Massimo Orlandini.

Aldo Gottardo

AMBIENTE E GIUSTIZIA SOCIALE: Virginio Giovanni Bertini, Claudia Corsini, Paolo Bertolozzi, Alberto Pellicci, Alessia Scaglione, Filippo Barsi, Alessandra Severi, Giulio Strambi, Giada Paolini, Roberto Balatri, Samabta Pardini, Alessandro Romboli, Martina Fiume, Nicola Marracci, Ligeia Zauli, Carlo Claudio Casciani, Stefania Tofani, Nicola Pera, Samuela Spinella, Martina Anzillotti, Alberto Peretti, Angela Giuntoli, Mirko Petrini, Ramona Monti, Simone Aiello, Mauro Lazzaroni, Isabella Scavone, Samuele Atzori, Alfredo Luardini, Felipe Hedstrom, Tommaso Panigada, Moreno Da Collina

Fabio Barsanti

CENTRODESTRA PER BARSANTI: Enrico Cesari, Lorenzo Lucatelli, Roberto Martinelli, Franco Cheli, Giacomo Tosi, Ilaria Quilici, Simone De Luca, Diego Benedetti, Claudia Bandoni, Carlo Fusi, Silvia Polli, Michele Filippi, Rebecca Bellucci, Franco Viani, Gino Simi, Andrea Ferrari, Mauro Verdigi, Nara Nicoletta Del Bianco, Giacomo Agozzino, Debora Pieroni, Isabella Faggion, Giampiero Giammattei, Martina Borselli, Andrea Matteucci, Federica Pace, Alma Tabaku.

DIFENDERE LUCCA: Lorenzo Del Barga, Mia Pisano, Daniele Boschi, Andrea De Luca, Monica Di Mauro, Stefano Galligani, Alberto Del Bianco, Italo Rossi, Cristina Bergamini, Frediano Bacci, Enrico Voltolina, Veronica Mini detta Sbanfi, Umberto Menesini, Luca Pardini, Alfredo Martinucci, Nino Zini, Eleonora Pucci, Daniele Bullentini, Andrea Barsanti, Scilla Pellegrini, Libero Vignarelli, Gregorio Giovannetti, Mariangela Pagano, Franco Mei, Barbara Grossi, Michael Micheli, Marco Lazzari, Serena Papeschi, Matteo Matarazzo, Elena Vichi, Giuseppe Filosa, Elisabetta Micheletti

PRIMA LUCCA – ITALEXIT CON PARAGONE: Federica Cecchi, Fabrizio Bonelli, Isabella Solfato, Riccardo Casolaro, Michel Bianchi, Giovanni Giusti, Marzia Ristori, Laura Benedetti, Barbara Nannini, Pietro Menchini, Merilina Dianda, Emanuele Favilla, Debnor De Luca, Gioele Casciaro, Cristina Fornaro, Valter Rocchiccioli, Giuseppina Garofalo, Marco Giannini, Damiano Della Nina, Renata Pieroni, Daniele Ombriti, Marco Burrini, Guendalina Maggiora, Pietro Rineli, Alessandra Ferretti, Simone Becagli, Gualtiero Bomba

Mario Pardini

CENTRODESTRA PER LUCCA: Elisabetta Biagioni, Vittoria Baricca, Stefano Biagioni, Emiliano Bianchini, Chiara Bimbi, Riccardo Carnicelli, Claudio Bruno Cerasomma, Perla Cinelli, Fabio Da San Martino, Stefano Del Corto, Arianna Ferrari, Paolo Frizza, Andrea Gabellone, Alessio Giovannetti, Pasquale Maiuri, Massimiliano Martinelli, Nicolò Micheltti, Sara Nutini, Mirko Romanini, Eleonora Rugani, Luigi Zaccaria

FRATELLI D’ITALIA: Simona Testaferrata, Lido Fava, Cinzia Bianchi, Luca Bianchi, Roberto Adolfo Bonelli, Mara Buoni, Diego Carnini, Federico Collodi, Laura Emanuela Da Prato, Roberta Del Bianco, Mario Donatelli, Marika Iavarone, Elena Lorenzoni, Nicola Lorusso, Arturo Lucchesi, Raffaella Lucchesi, Niccolò Maltese, Manlio Angelo Pio Mancino, Aurora Manfredi, Emiliana Monti, Marco Natalini, Mara Nicodemo, Elio Onorato, Giovanni Paladini, Antonella Pera, Luca Pierotti, Marco Ronconi, Sara Rovai, Gianluca Rovetto, Manuela Sarti, Edlira Seferi, Flavio Sodini.

LUCCA 2032: Enrico Torrini, Cristina Consani, Marco Baccelli, Jenny Battaglia, Barbara Bertani, Lorenzo Caccerini, Antonio Lorentzi Cinca, Silvia Francesconi, Filippo Giannoni, Diletta Giometti, Elisabetta Giovannelli, Paola Granucci, Marco Santi Guerrieri, Marco Leone, Daniela Leoni, Roberto Angelo Lotti, Giampaolo Marchi, Luca Mariani, Matteo Mazzotti, Michela Orlandi, Giuseppe Palagi, Luciano Panelli, Ferruccio Pera, Domenico Antonio Petrocelli, Susanna Pieri, Stefano Pierini, Victoria Pioli, Alessandro Ramacciotti, Simone Simonini, Marianna Carolina Talini, Valentina Tavacca, Massimo Terassan.

FORZA ITALIA – UDC: Alessandro Di Vito, Nicol Balloni, Antonio Bossa, Carlo Capponi, William Cupelli, Gianmarco Del Bucchia, Elena Del Frate, Manuela Di Giulio, Carolina Faina, Martina Fluperi, Daniele Lazzareschi, Anthony Masini, Anna Matera, Simona Mei, Massimo Pieri, Graziella Pucci, Giovanni Ricci, Olinto Rugani, Stefano Salvini, Rita Sarti, Giovanni Sicca, Mauro Scannerini

LEGA: Giovanni Minniti, Michela Stefani, Antonino Azzarà, Tommaso Bartoli, Samuela Bello, Massimo Giulio Bini, Andrea Chelini detto Lunghetto, Valentina Ciuffi, Brunella Da Mommio, Pietro Davini, Antonella Dianda, Maria Lucia Esposito, Massimo Fagnani, Giuseppe Giglio, Alberto Grassi, Rossano Lucarini, Franco Marsili, Mirco Masini, Raffaele Mori, Sabrina Negretti, Serena Pardini, Armando Pasquinelli, Silvia Peschiera, Renato Raciti, Vasco Ricci, Maria Sannino, Francesco Scardigli, Giuseppe Scerri, Sabrina Serra, Letizia Stati, Antonio Trapani, Lara Zumbo.