Sfida a tre a Camaiore fra Marchetti, Bonuccelli e Pierucci

È Camaiore il secondo comune della provincia di Lucca sopra i 15mila abitanti, oltre al capoluogo, a eleggere il nuovo sindaco, che prenderà il posto dopo due mandati di Alessandro Del Dotto.

Tre i nomi in lizza e nove liste per eleggere i 24 consiglieri comunali.

Si vota dalle 7 alle 23 e per votare occorre essere provvisti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

Come in tutti i Comuni sopra i 15 mila abitanti il voto si esprime su una sola scheda dove sono indicati i nomi dei candidati sindaco e, al fianco, le liste collegate. Si può votare solo per il candidato sindaco, e in questo caso la preferenza non si estende alle liste collegate o solo per una lista collegata, in questo caso il voto si estende anche al candidato sindaco. È possibile il voto disgiunto: si può, cioè, votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata ad esso. Per i consiglieri si possono esprimere due preferenze, una per un uomo e una per una donna. Entrambi i candidati devono essere della stessa lista e i nomi vanno scritti accanto al simbolo della lista in cui sono candidati.

Ecco l’elenco, in ordine di scheda elettorale, di candidati e liste

Enrico Marchetti

CAMAIORE POPOLARE: Juri Baldassarri, Antonella Baldini, Monica Bianchi, Paolo Bonuccelli, Eloise Cillufo, Giacomo Dalle Luche, Asia Da Prato, Beatrice Dini, Massimo Francesconi, Arianna Lombardi, Noema Marchetti, Nicolò Martinelli, Gessica Mori, Andrea Moriconi, Roberto Panichi, Alessandro Pardini, Davide Restano, Mara Romanini, Floriano Santini, Gerardo Santini, Alessandra Sawicki, Cecilia Valentina Torcigliani, Francesca Trasatti

Claudia Bonuccelli

SCELTA CIVICA PER CAMAIORE: Pier Francesco Pardini, Antonella Paoli, Andrea Andreini, Moira Garibaldi, Marco Lunardelli, Dina Paola Bertola, Gabriele Lombardi, Michela Venturini, Maido Rosi, Alessandra Domenici, Michele Del Dotto, Rebecca Vizzoni, Jacopo Baroni. Roberta Pruzzo, Stefano Pinarelli, Giulia Sani, Sergio Evangelisti, Immacolata Cozzolino, Francesco Bertolucci. Claudia Da Prato, Gianni Bedini, Anna Maria Zangara, Andrea Tolomeo, Lucia Caprili

FRATELLI D’ITALIA: Massimiliano Micheli, Andrea Riccardo Fornari, Simone Frugoni, Enrico Bacci, Eleonora Barsanti, Flavio Barsottelli, Anna Benedetta Benedetti, Nicola Bondielli, Chiara Ceragioli Matteo Ciabattari, Tommaso Salvatore D’Aniello, Melissa Federigi, Michela Francesconi, Daniele Feddolini, Rita Lari, Michele Luisotti, Sandra Maffei, Andrea Vero Maionchi, Leonardo Marchetti, Piero Palagi, Sebastiana Ratti detta Ina, Cinzia Romboni, Simona Rosi, Marco Simonini

FORZA ITALIA: Lara Bianchini, Barbara Cioci, Vania Falaschi, Angela Bonuccelli, Luisa Innocenti, Vilma Bellotti, Federico Romagnoli, Luciano Baldaccini, Raffaello Dazzini, Simone Rossi, Christian Lencioni, Marco Bonotti, Davide Benassi, Simone Ceragioli, Riccardo Bordese Iorio, Domenico Carmignani, Andrea Citti

LEGA – SALVINI PREMIER: Aureliano Lombardi, Fabrizio Pellegrini, Andrea Pellegrini detto Pellè, Marco Giannelli, Maddalena Elena Barattini Fabio Bargagli Petrucci, Roberta Bianchini, Maria Grazia Bicicchi, Denny Ceragioli, Donatella Ciuffolini, Simone Da Prato, Antonino Di Bella, Ubaldo Fornaciari, Alessio Lunardi, Guia Nannotti, Piera Pardini, Laura Pasetti, Carlo Pellizzoni, Dario Marco Penco, Mario Pierotti Luca Pierucci, Dante Puccinelli, Daniele Rovai, Valentina Salvini

Marcello Pierucci

CAMAIORE A SINISTRA: Andrea Favilla, Valentina Pieroni, Gabriele Baldaccini, Mirtilla Pedrini, Francesco Santini, Cinzia Barsottelli, Martina Bergamini, Alessandro Barsanti. Antonella Da Prato, Roberto Bigi. Roberta D’Alessandro, Francesco Chicchi, Alice Nencioni, Omar D’Alessandro, Antonina Porcaro detta Antonella, Elia Guidi, Pier Luca Mori, Ambra Ricci, Francesco Nesti, Luca Nuzzolo, Leonardo Pardini, Carlo Andrea Brunini, Laura Prini. Vittoriano Palmerini

RIFORMISTI – VIVIAMO CAMAIORE: Mario Andreini, Giovanni Arrosti detto Vanni, Beatrice Bartelloni, Andrea Brocchini detto Brok, , Valentina Cagnoni, Massimo Ceragioli, Mattia Cornia, Alberto Dalle Mura, Danila Di Ciolo, Silvia Giovacchini, Alberto Iacomini, Daniela Lari, Claudia Larini, Eleonora Lemmetti Cristofer Matteucci, Alessandro Palmerini, Serena Pardini, Federico Pedonese, Sara Pellegrini, Rachele Priano, Serena Santarlasci, Vincenzo Tavoletti, Silvia Venturini, Antonio Zangrandi

RINNOVAMENTI: Laura Antonelli, Roberta Bazzichi, Sonia Bonuccelli, Matteo Carmassi, Clorinda Chicca, Elena Coluccini, Elena Covani, Erena D’Urbano, Graziano Dalle Luche, Davide Dalle Mura, Elisa Domenici, Andrea Fava, Sandra Galeotti, Simona Giannini, Fausto Giovannini, Andrea Lazzotti, Silvia Lenzi, Tommaso Maggi, Luca Mecchi, Gianluca Nicoletti, Stefano Pardini, Eleonora Rossi, Nicola Salvini, Giorgio Silicani

PARTITO DEMOCRATICO: Iacopo Menchetti, Stefano Altemura, Mara Antongiovanni, Anna Bastoni, Angelo Benedetti. Elio Bianchi, Andrea Boccardo, Michele Ceragioli, Stefania Da Prato, Gloria D’Alessandro, Pietro Di Lelio, Emanuele Faconti, Attilio Farnesi, Marzia Giordano, Anna Graziani, Giacomo Leonildi, Tiziana Masini, Mario Pardini, Maria Parducci, Eleonora Perini, Sara Pescaglini, Nicola Rombi, Gessica Sebastiani, Serena Sechi