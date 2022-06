Comunali 2022, a Lucca affluenza al 14,46% alle 12

Una affluenza in linea rispetto al primo turno delle amministrative 2017. A rilevarlo è il dato delle 12, che si attesa, per il capoluogo di provincia, attorno al 14,46%.

Cinque anni fa, per il primo turno, era andato a votare il 15,03% degli aventi diritto.

A Bagni di Lucca, altro comune al voto per le amministrative, il dato alle 12 è del 13,42%, meno della precedente consultazione, dove aveva votato a mezzogiorno il 15,47% degli aventi diritto. A Camaiore che vota per il nuovo sindaco, il dato si attesta a 17,18%, molto meglio fa Forte dei Marmi dove per le amministrative ha votato il 22,42% (nella precedente consultazione aveva espresso il voto il 23,41%). A Porcari per le comunali ha votato il 19,25% degli aventi diritto (contro il 21,78% della precedente consultazione).

Diversificato il dato dell’affluenza per il referendum, che almeno dal primo rilevamento segnala scarso appeal. Va meglio, tuttavia, nei comuni dove si vota anche per le amministrative. Partendo da Lucca l’affluenza è stata del 13,52% per il primo quesito, del 13,35% per il secondo quesito, del 13,46% per il terzo, del 13,19 per il quarto e del 13,54 per l’ultimo.

A livello provinciale, si rivela scarso l’appeal per il referendum sulla giustizia. Per il primo quesito, alle 12, l’affluenza è appena dell’8,69% (con punte a Forte dei Marmi, con il 19% di affluenza e Camaiore, dove si sfiora il 16%). Sillano Giuncugnano è il comune dove l’affluenza, almeno per il primo quesito, è stata la più bassa: 2,08%.

Per il secondo quesito, invece, alle 12 ha votato l’8,67% degli aventi diritto in provincia di Lucca. Come per il primo quesito va meglio nei comuni al voto anche per le amministrative, mentre nel resto dei seggi l’affluenza è molto più bassa. Stesso discorso per il terzo e il quarto quesito, con una affluenza complessiva a livello provinciale che in entrambi i casi è stata dell’8,68%. E’ di 8,66% infine la percentuale dei votanti alle 12 per il quinto ed ultimo quesito.