Referendum e amministrative, urne aperte fino alle 23: in provincia di Lucca si vota per eleggere il nuovo sindaco in 5 Comuni

Cinque Comuni, tra cui il capoluogo di provincia, al voto oggi (12 giugno) per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale. Si vota dalle 7 fino alle 23. Ma non ci sono soltanto le elezioni amministrative: le urne sono aperte in tutta la provincia per il referendum. Cinque i quesiti cui gli elettori sono chiamati a esprimere una preferenza, ciascuno con una sua scheda.

A Lucca si vota anche per le comunali: 7 i candidati sindaco in lizza e 21 le liste che compaiono sulla scheda elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale votano, nelle 87 sezioni del capoluogo di provincia, 79.634 persone di cui 38.181 uomini e 41.453 donne. Per i cinque referendum gli aventi diritto sono 69.077 di cui 32.953 maschi e 36.124 femmine.

Nella Piana, gli elettori sono chiamati ai seggi per scegliere il nuovo sindaco di Porcari, mentre in Valle del Serchio si vota per le amministrative a Bagni di Lucca.

In Versilia, sono due i Comuni al voto amministrativo: Camaiore e Forte dei Marmi.