Bagni di Lucca elegge il nuovo sindaco: in 4 per la corsa alla carica di primo cittadino

La sensazione è che il nuovo sindaco di Bagni di Lucca sarà uno che ha già ricoperto quel ruolo. La sfida è fra Paolo Michelini, sindaco uscente e Massimo Betti, primo cittadino fino a cinque anni fa quando, appunto, ad avere la meglio fu Michelini per 184 voti.

Outsider è l’esponente di Fratelli d’iItalia Annamaria Frigo mentre il centro ci prova con Paolo Bianchi.

Il calo di votanti, di poco sopra il 40 per cento, denota una certa disaffezione per la cosa pubblica ma non è chiaro chi possa effettivamente favorire fra gli sfidanti. Al vaglio c’è, oltre alla valutazione sulla maggioranza uscente (che ha perso qualche frammento proprio verso la fine del mandato), l’inedita alleanza fra la lista civica di Betti e i partiti, uniti intorno alla figura di Claudio Gemignani, candidato in pectore per la carica di vicesindaco.

Gemignani cinque anni fa arrivò terzo nella contesa all’ultimo voto conquistando due seggi e 936 voti.

Lo scrutinio inizierà alle 14

Così nel 2017