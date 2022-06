A Camaiore è sfida a tre per il dopo Del Dotto

Sono tre i candidati per la carica di sindaco a Camaiore. Anche in questo caso lo scrutinio inizierà oggi (13 giugno) dalle 14.

Si affrontano per conquistare il municipio Enrico Marchetti, rappresentante della sinistra, la candidato di centrodestra Claudia Bonuccelli e Marcello Pierucci per il centrosinistra, in continuità con i due ultimi mandati di Alessandro Del Dotto.

Cinque anni fa Del Dotto vinse al primo turno sull’ex sindaco Giampaolo Bertola con il 50,36% dei voti. In lizza c’era anche il candidato del Movimento Cinque Stelle.

Così nel 2017