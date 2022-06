Affluenza, votanti in calo a Lucca: sono sotto il 47 per cento. Flop per il referendum

L’affluenza è il primo dato ad arrivare dopo la chiusura dei seggi alle 23. Con un ritardo imbarazzante i numeri arrivano alla spicciolata e si fanno concreti poco prima dell’una di notte, definitivi in nottata.

A Lucca il dato, che era al 49,35 cinque anni fa, si dovrebbe attestare (si attende il definitivo) poco sotto il 47 per cento. A 83 sezioni su 86 l’affluenza è del 44,89%.

A Camaiore va un po’ meglio dove almeno la soglia del 50 per cento è stata superata con il 52,03%, ma cinque anni fa il dato era stato del 60,17%. Anche Porcari registra una percentuale di votanti superiore alla metà degli elettori: 57,56% a fronte del 63,21 di cinque anni fa.

Il dato migliore delle comunali arriva da Forte dei Marmi: 64,81 per cento la percentuale dei votanti.

Balza agli occhi un numero molto significativo a Bagni di Lucca, dove a votare, alla fine, è stato poco più del 40 per cento degli aventi diritto (40,12%). A scegliere il primo cittadino del paese, insomma, sarà poco più di un terzo dei suoi elettori.

Solo per la statistica il dato dell’affluenza ai referendum, che non hanno raggiunto il quorum a livello nazionale raggiungendo una cifra di votanti fra il 19 e il 23 per cento, il peggior dato di sempre per le consultazioni di questo tipo.

Dal territorio tiene, ma resta sotto il 50 per cento, il dato dai Comuni dove si è votato anche per le amministrative, negli altri si resta sotto il 20 per cento con picchi negativi, sotto il 15, a Careggine, Gallicano, Molazzana, Piazza al Serchio e Stazzema.