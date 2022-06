Bagni di Lucca, Michelini confermato alla guida del Comune

Bagni di Lucca sceglie il nuovo sindaco ed è la conferma di Paolo Michelini, sindaco uscente.

Dai primi dati si è profilato, come da pronostico, una sfida tra Paolo Michelini, sindaco uscente e Massimo Betti, che era stato primo cittadino fino a 5 anni. Alle 16,27 l’ufficialità con l’arrivo dell’ultima sezione da Fornoli: è ancora Michelini il primo cittadino di Bagni di Lucca:

Lo spoglio

Bisogna aspettare le 14,40 per il risultato della prima sezione, che dà già la tendenza di un testa a testa, fra il sindaco uscente Michelini con il 50% delle preferenze (36 voti). Tiene dietro Betti, con il 41,67%, con soli sei voti di svantaggio. Ma dai voti scrutinati in via ancora officiosa si delinea uno scarto stretto fra i due candidati. Nessun voto per Bianchi e solo 6 per la candidata Fdi Frigo.

Dopo due sezioni scrutinate la tendenza si conferma: 148 voti per Michelini, 106 per Progetto Futuro Betti sindaco. Distanziati Annamaria Frigo e Paolo Bianchi, gli altri candidati.

A 4 sezioni scrutinate è ancora avanti Michelini con 258 voti. Sono invece 168 le preferenze per Betti. La Frigo conquista 80 voti, Bianchi 23.

5 sezioni su 12, dati ufficiali, danno poi 330 voti per Michelini sindaco (46,09%), 231 per Massimo Betti (32,26%), 122 per Annamaria Frigo (17,04%) e 33 Paolo Bianchi (4,61%).

A metà sezioni scrutinate (6 su 12) la situazione non cambia e vede ancora in vantaggio Michelini, con 416 voti (44,64), 313 i voti per Massimo Betti (33,58%), 157 voti per Annamaria Frigo (16,85%) e 46 per Paolo Bianchi (4,94%).

A 9 sezioni su 12: 694 voti per Michelini sindaco (40,90%), 687 per Massimo Betti (40,48%), 246 per Annamaria Frigo (14,50%) e 70 Paolo Bianchi (4,12 %).

Decisive sembrano le sezioni di Fornoli, che hanno poi confermato il successo di Michelini.