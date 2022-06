Camaiore, primi dati dalle sezioni: avanti Pierucci

Arrivano i primi dati anche da Camaiore.

Dopo una sola sezione scrutinata su 43 è Marcello Pierucci ad essere in vantaggio: dato del tutto parziale che dà il 67,33 per cento dei voti al candidato del centrosinistra. I dati sono confermati anche dalle altre sezioni, che arrivano in via sia ufficiale sia ufficiosa.

Alle spalle Claudia Bonuccelli sotto il 30 per cento ed Enrico Marchetti al 2,72 per cento.