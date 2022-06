Camaiore, vince al primo turno Marcello Pierucci

Niente ballottaggio a Camaiore: il nuovo sindaco, eletto al primo turno, è Marcello Pierucci.

Marcello Pierucci, che ricopriva il ruolo di vicesindaco nella giunta di Alessandro Del Dotto, raccoglie oltre il 58% delle preferenze mentre lo scrutinio è ancora in corso. Pierucci era sostenuto da una coalizione di centrosinistra (Camaiore a sinistra, Riformisti-Viviamo Camaiore, Rinnovamenti e Partito Democratico). Gli altri candidati erano Claudia Bonuccelli, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, e Lega che si è andata a congratulare con il vincitore, ed Enrico Marchetti, dalla lista civica Camaiore Popolare.

In Comune c’è stato un lungo abbraccio tra Marcello Pierucci e il sindaco uscente, Alessandro Del Dotto, che gli è stato fianco in questo periodo della campagna elettorale. “Sarà un lavoro basato sulla continuità – dice Pierucci – ma con umiltà cercheremo di cambiare, come ho sempre detto, magari quelle cose che non hanno funzionato bene”.

Lo spoglio in tempo reale

Dopo una sola sezione scrutinata su 43 è Marcello Pierucci ad essere in vantaggio: dato del tutto parziale che dà il 67,33 per cento dei voti al candidato del centrosinistra. I dati sono confermati anche dalle altre sezioni, che arrivano in via sia ufficiale sia ufficiosa.

Quando le sezioni sono 7 su 43 il vantaggio si profila netto, tanto che le preferenze per Pierucci superano il 61 per cento.

A 14 sezione scrutinate su 43 Pierucci è sempre avanti poco sotto il 60 per cento delle preferenze, Bonuccelli al 36,05%, Marchetti si ferma al 4,46%. Alle spalle Claudia Bonuccelli sotto il 30 per cento ed Enrico Marchetti al 2,72 per cento.

A 26 sezioni su 43 il risultato ormai è consolidato e si attende solo lo spoglio definitivo: 59,31 la percentuale del vicesindaco uscente, deputato a seguire le orme di Alessandro Del Dotto.

Quando le sezioni soni 37 il risultato è ormai delineato: 59,61 per cento per Marcello Pierucci, 35,41 per cento per Claudia Bonuccelli e 4,97 per cento per Enrico Marchetti.

A 42 sezioni su 43 il dato è praticamente definitivo: 58,84% per Marcello Pierucci e 36,27 per Claudia Bonuccelli. 4,89 per cento, invece, per Enrico Marchetti.