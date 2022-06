Forte dei Marmi, Murzi festeggia: è confermato sindaco con il 65% dei voti

Forte dei Marmi, il sindaco uscente Bruno Murzi è riconfermato alla guida del Comune.

Una vittoria schiacciante quella del neo confermato primo cittadino, che ha ottenuto circa il 65% delle preferenze sugli sfidanti Umberto Buratti, ex primo cittadino per due mandati, e Giusppe Alaimo, ex comandante della Stazione carabinieri di Forte, ora in congedo, che, rispettivamente, hanno raccolto 1245 e 188 voti.

“Sono felice – esulta il neo sindaco bis – abbiamo vinto in maniera netta, segno che è stato apprezzato il nostro lavoro e che la gente di Forte dei Marmi ha trovato in noi la forza e la determinazione che voleva per l’amministrazione dei prossimi 5 anni”