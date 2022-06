“Ora si corre per vincere”. Patrizio Andreuccetti (Pd) stringe la mano a Raspini

“Ora si corre per vincere”. Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti (Pd) commenta così, sui social, l’esito della competizione elettorale di Lucca che oggi (13 giugno) ha visto fronteggiarsi ben 7 candidati sindaco.

Fra questi, Francesco Raspini per il centrosinistra e Mario Pardini per il centrodestra si affronteranno al ballottaggio domenica 26 giugno: in ballo, i futuri 5 anni di amministrazione della città, nel segno della continuità con la giunta Tambellini, da un lato, e dall’altro in quello del così detto “cambiamento”.

Fra i due sfidanti, tuttavia, una forbice ampia di circa il 9 per cento, che fa sentire cautamente positivo Raspini e tutto il centrosinistra lucchese. Centrosinistra che esulta anche a Bagni di Lucca e a Porcari, con la vittoria rispettivamente di Paolo Michelini e Leonardo Fornaciari, riconfermati entrambi sindaco. “Questi bei risultati – commenta su Facebook il sindaco di Borgo a Mozzano – sono il frutto del percorso di una comunità politica, il Partito Democratico e la colazione di centrosinistra tutta, che ha dato vita ad un progetto credibile, radicato sul territorio. Sono felice di far parte di questa comunità e di questo progetto. Le foto dell’attesa di oggi sono lo specchio di questo bellissimo clima”.

“Il Partito Democratico – scrive inoltre Andreuccetti – è di gran lunga, il primo partito alle elezioni comunali di Lucca. Francesco Raspini, al 42/43%, va al ballottaggio con circa 9 punti di vantaggio sull’avversario. Paolo Michelini vince a Bagni di Lucca e Leonardo Fornaciari vince a Porcari. Certo, c’è il grande tema dell’astensionismo, che andrà affrontato con serietà e rigore”.

Ma “ora – conclude – tutti concentrati sul voto del 26 giugno per eleggere #francescoraspinisindaco”.