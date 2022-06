Iniziato lo scrutinio delle comunali. A Lucca si va verso il ballottaggio fra Raspini e Pardini

Ore 14, aprono le urne.

Come stabilito dal governo si iniziano a scrutinare dopo un po’ di riposo notturno a seguito del conteggio delle schede del referendum i voti a sindaci e liste per le amministrative.

Si è votato, in provincia di Lucca, nel Comune capoluogo, a Porcari, Bagni di Lucca, Camaiore e Forte dei Marmi. Più bassa l’affluenza rispetto a cinque anni fa e bisognerà capire come questo avrà inciso sul risultato.

Per Lucca e Camaiore, comuni sopra i 15mila abitanti se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti ci sarà un turno di ballottaggio fra i primi due classificati domenica 26 giugno. Nei comuni più piccoli, invece, oggi si decide sia il sindaco sia la composizione dei consigli comunali.

La tendenza a Lucca

Lucca, fin dalle prime battute la tendenza è chiara: si va (quasi sicuramente) al ballottaggio fra il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Raspini e lo sfidante del centrodestra Mario Pardini. Tra i due si profila uno stacco di 9-10 punti percentuali. Se questo è il primo dato che emerge dallo spoglio, non si può non si rilevare anche che oltre al buon risultato del candidato Fabio Barsanti, per tutti gli altri si delinea un flop. Salvo un inatteso exploit per Andrea Colombini.

Lo spoglio a Lucca

Per i dati ufficiali della prima sezione c’è stato bisogno di attendere ben due ore dall’inizio dello spoglio. E l’esito dello scrutinio, ovviamente, non è indicativo ma delinea una tendenza confermata dai dati officiosi. Nella sezione è avanti Francesco Raspini, con 161 voti (35,87%). Una manciata di preferenze in più rispetto a Mario Pardini, che ottiene 151 voti (33,86%). Fabio Barsanti qui ottiene 52 voti (11,66%), Cecchini è al 6,28%, Veronesi al 4,71, Colombini al 3,81%, stessa percentuale per Gottardo.

I primi dati officiosi arrivano da uno dei seggi di Lucca Centro: circa 190 schede scrutinate su 900 che darebbero un testa a testa fra i due principali contendenti, Francesco Raspini e Mario Pardini. Ma è un dato del tutto parziale e senza dubbio ancora non significativo.

Nella sezione 13 (San Marco, via Baccelli) è avanti Raspini con il 45% (215 preferenze) contro le 149 di Pardini. Barsanti ottiene 39 voti, Veronesi 20, Colombini 15, Gottardo 16, Cecchini 15. Nella sezione 15 (sempre San Marco via Baccelli) situazione molto simile: Raspini ottiene 215 preferenze (41%), contro le 177 di Pardini. Per quello che riguarda la sezione 81 di Lucca centro (Piazzale San Donato) i risultati parziali fotografano una situazione simile: Raspini sarebbe attestato sul 40,48%, Pardini al 34,05, Barsanti al 9,12%. Cecchini tiene dietro con il 6,97, Veronesi è dato al 4,02, Gottardo al 2,95. Nella sezione 21 (San Vito, via Giorgini) su 247 votanti, in 104 hanno espresso la preferenza per Raspini, 97 per Pardini, 34 per Barsanti, 7 per Cecchini, 10 per Vorenesi, 9 per Colombini e 3 per Gottardo.

Secondo dati ancora molto officiosi e parziali in 16 sezioni su 86 Raspini sarebbe avanti di 11 punti percentuali rispetto a Pardini. Una tendenza ancora non ufficiale che si conferma a 26 sezioni su 86: secondo il rilevamento ancora parziale, ci sarebbero 930 voti di distacco a vantaggio di Raspini su Pardini. Il primo sarebbe al 45,14% e il secondo al 34,78%. Barsanti è terzo con l’8,41%, mentre Colombini con un 3,27% sorpassa, in questo quadro non ancora indicativo, Cecchini che è dato al 2,98%.

Una tendenza confermata man mano che affluiscono i primi dati (non ancora ufficiali) dai seggi che vedrebbero in vantaggio il candidato sindaco del centrosinistra Raspini sullo sfidante di centrodestra Pardini.

Le prime reazioni

Lo spoglio negli altri Comuni

Da Porcari i primi dati danno in vantaggio Fornaciari su Barbara Pisani. La prima sezione di Rughi vede 122 voti a 91 a favore del sindaco uscente.

A Bagni di Lucca dopo un testa a testa all’ultimo voto si conferma primo cittadino il sindaco uscente Paolo Michelini, che conquista la poltrona del palazzo comunale per una manciata di voti in più rispetto allo sfidante Massimo Betti.

A Forte dei Marmi si riconferma sindaco Bruno Murzi con il 65% delle preferenze.

A Camaiore si va invece verso la riconferma di Pierucci.

Il quadro dei Comuni al voto