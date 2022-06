Preferenze, Bianucci è il più votato. Pd, spicca Alfarano. Exploit Minniti per la Lega

Un esercito di candidati consiglieri per la nuova assise di Lucca, i cui assetti chiaramente dipenderanno dall’esito del ballottaggio. Ma già quando i dati dello spoglio del primo turno cominciano ad essere sostanziosi – sebbene ancora parziali – qualche congettura si può tentare. Cominciando da una cernita di quei candidati che, finora, a scrutinio avvenuto di 82 sezioni su 86, hanno preso più voti. Si tratta – lo premettiamo – di uno scenario che può essere ancora rivoluzionato visto che il voto di preferenza è molto legato alla territorialità. Quindi la situazione, è ancora in evoluzione e, soprattutto, tutti i numeri sono destinati ad aumentare.

Allo stato dello spoglio, spicca il risultato di Daniele Bianucci. Il consigliere uscente e capolista di Sinistra Con è asso pigliatutto, con ben 559 preferenze. Al momento risulta il candidato consigliere più votato. Nel Pd spicca il risultato di Enzo Alfarano, con 382 preferenze il più votato. Bene anche Silvia Del Greco, consigliera uscente e candidata in ticket con Alfarano: conquista – in 82 sezioni scrutinate – 249 voti. Seconda della lista dem è l’assessora uscente Serena Mammini, che ha finora totalizzato 295 voti. La capolista Chiara Martini è a 256 voti.

In Lucca Futura buoni i risultati del consigliere uscente (ma con Lucca Civica) Gabriele Olivati, con 191 voti, e della capolista Cecilia Lorenzoni con 201 preferenze. Tiene dietro Miss Lia Stefani con 178 voti.

In Lucca è un grande noi è Ilaria Vietina, assessora uscente, a conquistare più preferenze, con ben 469 voti.

In Lucca Civica Volt Lucca è Popolare bene il risultato dell’assessora uscente Valentina Simi, che convince, per ora, 132 elettori. Marco Barsella è vicinissimo, con 130 preferenze. Tornando a Sinistra con, dopo Bianucci c’è l’assessora uscente Valeria Giglioli, con i suoi 219 voti. In Europa Verde spicca Gabriele Casella con 57 voti.

Nel centrodestra, è Fratelli d’Italia il partito più votato. È la capolista Simona Testaferrata, consigliera uscente, a ottenere, fin qui, il miglior risultato con 192 voti, seguita da Lido Fava con 183 preferenze.

In Lucca 2032 Cristina Consani, consigliera uscente, è avanti a tutti con 265 preferenze seguita dal consigliere uscente Enrico Torrini con 238. Terza Paola Granucci con 236 voti e quarto l’ex assessore Stefano Pierini con 174. Nella Lega che come lista ha dovuto registrare un dato meno appariscente rispetto alle ultime uscite elttorali si registra l’exploit del consigliere uscente, e capolista, Giovanni Minniti che ha ottenuto 388 preferenze. Bene anche Antonino Azzarà, con 163 voti.

In Forza Italia Udc, il consigliere uscente di SiAmo Lucca e capolista Alessandro Di Vito ottiene 212 voti, secondo è Giovanni Ricci di Forza Italia Giovani con 115. Nel Centrodestra per Lucca Elisabetta Biagioni e Stefano Biagioni sono i più votati con solo 7 preferenze.

Tra le liste che sostengono Fabio Barsanti, spicca, in Difendere Lucca, il risultato di Angela Mia Pisano, con 187 preferenze, e quello del capolista Lorenzo Del Barga, che fin qui raccoglie 136 voti. Nel Centrodestra per Barsanti, il capolista Enrico Cesari ottiene solo 23 voti. Il più votato è Giacomo Tosi, con 39 voti, mentre Lorenzo Lucatelli risulta a 27 voti, quando lo scrutinio è a 82 sezioni spogliate.

Per quello che riguarda le liste a sostegno di Alberto Veronesi, l’ex sindaco di Porcari, candidato consigliere di Lucca sul Serio, Alberto Baccini è a 56 preferenze. Il più votato è Lorenzo Pantanelli, con 93 voti. Monica Maestrini è invece a 79 voti. Tra le liste a sostegno di Andrea Colombini, quella che ha finora ottenuto più voti è No Green Pass. Al suo interno Carlo Giraldi ha avuto 47 preferenze.

La più votata di Lista Civile a sostegno di Elvio Cecchini è l’avvocato Lodovica Giorgi, con 110 voti, mentre Celestino Marchini, della lista Insieme Buonriposi e Marchini ottiene 121 voti personali.

In Ambiente e giustizia sociale per Aldo Gottardo, il più votato è il capolista Virginio Bertini con 51 voti.