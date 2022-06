Raspini e Pardini al ballottaggio: ora è caccia alle alleanze per il secondo turno

Comunali a Lucca, tutto, più o meno, secondo copione.

Mentre si vanno definendo i dati ufficiali del voto per sindaci e liste è ormai ufficiale che chi siederà a Palazzo Orsetti si deciderà il prossimo 26 di giugno con il turno di ballottaggio. Nonostante la scarsa affluenza alle urne, che si è fermata sotto il 47 per cento degli aventi diritto, nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta.

In posizione di vertice c’è Francesco Raspini, che si attesta intorno al 43 per cento con le sue sei liste di appoggio: Pd, Lucca Futura, Sinistra Con - Lucca, Lucca è un grande noi, Lucca Civica - Volt - Lucca è popolare, Europa Verde, in ordine di preferenze. A rincorrere, a circa nove punti di distacco, il candidato del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia - Udc), appoggiato anche dalle civiche Lucca 2032 2 Centrodestra per Lucca, Mario Pardini.

Cresce ma non arriva al traguardo della doppia cifra Fabio Barsanti (Difendere Lucca, Italexit - Prima Lucca e Centrodestra Per Barsanti) che catalizza molti volti di preferenza personale ben oltre quelli delle liste e si attesta poco sotto il 10 per cento. Sarà principalmente ai suoi voti che potrebbero fare la corte dal centrodestra per recuperare il gap su Raspini: Forza Italia con Marchetti e Mallegni apre all’accordo, ma c’è da superare la resistenza (atavica) di parte di Fratelli d’italia e soprattutto la freddezza dello stesso Pardini sull’ipotesi di un’alleanza troppo spostata a destra.

Possibili aperture verso il centro, invece, per i voti di Alberto Veronesi (sotto il 4 per cento), sostenuto da Lucca Sul Serio e Veronesi Sindaco mentre Elvio Cecchini, appoggiato da Lista Civile e Insieme Buonriposi & Progetto Civico Marchini - Cecchini sindaco, ha già annunciato la volontà di appoggiare il candidato Mario Pardini in cerca di ‘aria nuova’ per la città.

A sorpresa, ma nemmeno troppo, primo dei candidati minori potrebbe essere Andrea Colombini, alla guida delle liste No Green Pass e Ancora Italia, che sta intorno al 4 per cento e potrebbe essere il vero outsider della competizione elettorale, con tanto di presenza nell’assise comunale.

Non convince, invece, la proposta di Ambiente e Giustizia Sociale di Aldo Gottardo, che finisce sotto il 3 per cento.

Quanto ai voti di lista il primo partito in città è il Partito Democratico, che viaggia intorno al 18 per cento e guida la coalizione di centrosinistra. Buono, intorno al 10 per cento, il risultato di Lucca Futura - Raspini Sindaco, davanti a Sinistra Con Lucca e con Lucca è un grande Noi e Lucca Civica - Volt - Lucca è popolare a giocarsi il quarto posto in coalizione. In coda sfiora il 2 per cento la lista ecologista Europa Verde.

Per la coalizione di centrodestra, invece, Fratelli d’Italia guida la truppa, collezionando intorno al 13 per cento e superando la lista civica di Pardini, Lucca2032, sotto il 10 per cento, la Lega, sotto il 7 per cento, Forza Italia - Udc, che al suo interno ha anche i candidati ‘prestati’ da SiAmo Lucca, sotto il 3,5 per cento. Chiude, intorno all’1 per cento il Centrodestra per Lucca.

Fra le liste degli altri candidati si attesta intorno al 5 per cento Difendere Lucca. Sopra il 2,5 il Centrodestra per Barsanti ma anche Ambiente e Giustizia Sociale e No Green Pass. Sotto quella soglia, invece, la lista del terzo polo Lucca sul serio.

Dopo il voto inizia da domani il lungo lavoro di avvicinamento con realtà non inizialmente alleate per arrivare ad eventuali apparentamenti, che andranno dichiarati entro sabato 18 giugno. E se non saranno apparentamenti si potranno realizzare delle alleanze, anche sottotraccia, in grado di orientare il voto del secondo turno. Si riparte, come hanno dichiarato un po’ tutti, dallo 0-0. Nessuno, adesso, si può rilassare, vincitori e vinti.

Il voto negli altri comuni

Il referendum