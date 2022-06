E’ riuscito a portare la coalizione del centrosinistra al ballottaggio con un vantaggio sullo sfidante del centrodestra di 9-10 punti percentuali (quando lo spoglio è ancora in corso). Francesco Raspini sa che la partita non è finita e il secondo round si gioca fra 15 giorni. Ma nell’analisi del voto incassa la sua prima vittoria, che è quella di tutta la coalizione: “Cresce il centrosinistra rispetto a cinque anni fa, cresciamo in voti assoluti rispetto a cinque anni fa e questa è una notizia bella e importante”, commenta.

“Siamo solo al primo tempo di questa partita – aggiunge – e ora non abbiamo neanche un minuto da perdere: abbiamo due settimane davanti, lavoreremo più di prima per raccontare la nostra idea e la nostra visione di Lucca, non disperderemo niente, perché per noi parlano programmi, entusiasmo, concretezza, coesione e capacità di correre tutti insieme, come una squadra. Grazie a tutte e a tutti voi per il supporto e per la fiducia di questo primo risultato, che ci vede avanti bene. Siamo emozionati e carichi, da domani di nuovo al lavoro e domenica 26 giugno tutte e tutti a votare per il ballottaggio. Scriviamo questa nuova storia per Lucca: manca l’ultimo tratto di strada, il più importante”.