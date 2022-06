A Confartigianato il confronto fra i candidati sindaco Raspini e Pardini

C’è grande attesa per il dibattito tra i due candidati a sindaco che si sfideranno al ballottaggio a Lucca, Mario Pardini e Francesco Raspini. Il primo confronto si svolgerà proprio domani sera (15 giugno) alle 21 all’auditorium di Confartigianato in viale Castracani a Lucca.

“Si tratta – spiegano da Confartigianato Imprese di Lucca – di un’occasione importante per chiarirsi meglio le idee in merito al programma che hanno stilato i due politici per il prossimo futuro della nostra città, capoluogo di provincia. Per questo motivo invitiamo gli imprenditori, i loro collaboratori, i familiari che risiedono o hanno l’azienda nel Comune di Lucca a partecipare all’incontro perché mai come in questo periodo è importante svolgere la nostra funzione di cittadini accorti, che vanno a votare e che sono certosini nel pesare le parole dei candidati stando ben attenti che alle promesse seguano poi i fatti”.

“Questa tornata elettorale è particolarmente importante – si sostiene – perché si viene da un periodo di crisi legata alla pandemia e alla guerra tra Russia e Ucraina con forti ripercussioni anche sulla nostra economia provinciale per ciò che riguarda l’export e l’approvvigionamento di alcune materie prime. E’ interessante capire come i due candidati intendono intervenire per impedire che le micro piccole imprese siano costrette a chiudere. Conoscere in anticipo qualche misura che dia fiducia al mondo dell’imprenditoria è essenziale per non vivere perennemente nell’incertezza, senza programmare prospettive di sviluppo anche alla luce delle risorse che proverranno dal Pnrr”.