Bianchi deluso: “Se il centrodestra fosse andato unito avremmo vinto”

“Speravamo in qualcosa di più”. Non nasconde la delusione il candidato sindaco Paolo Bianchi.

“Sapevo – afferma all’indomani dello scrutinio del voto a Bagni di Lucca che ha confermato il primo cittadino uscente Paolo Michelini – di partire dietro tutti, davanti avevo un sindaco uscente, un ex sindaco e una candidata con un simbolo di partito forte alle spalle”.

“Voglio fare i complimenti al neo e riconfermato sindaco Paolo Michelini, che sono sicuro lavorerà per il bene di Bagni di Lucca nei prossimi cinque anni – afferma Bianchi -. Un ringraziamento va alla mia squadra per questa bella esperienza, io ci tenevo e nonostante le difficoltà siamo riusciti a partecipare, anche se oggettivamente speravamo in qualcosa di più”.

“Noi – aggiunge – ci siamo presentati come lista civica, anche se nel proseguo abbiamo incassato il sostegno di alcuni partiti. Diciamo che sono stati i rapporti personali a far arrivare a Bagni di Lucca quei parlamentari che si sono impegnati in caso di risultato positivo, a darci una mano. Ricordo Baldini e Ferri per il convegno sulle terme e Silli. Voglio ringraziare anche Simone Simonini: con lui, da anni sono legato da un bel rapporto personale. Quando gli ho detto della mia candidatura, mi ha frenato, voleva fossi parte di un centrodestra unito. Abbiamo partecipato anche ad alcuni incontri, ma poi non c’è stata sintesi. Posso confermare che non c’erano le volontà altrui, e alla fine mi ha liberato. Oggi dico forse troppo tardi, ma capisco il suo intento, tutti uniti avremmo vinto senza storia“.

“Potevamo e dovevamo fare meglio – conclude -, nelle frazioni soprattutto montane e durante il mio percorso ho ricevuto grande vicinanza e sostegno, peccato che poi la gente non sia andata a votare. Continuerò a lavorare con la mia associazione e sicuramente non mancherò di collaborare con l’amministrazione per il bene di Bagni di Lucca. Ho alcuni progetti che vorrei venissero portati avanti, anche se non da sindaco”.