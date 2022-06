Cecilia Lorenzoni (Lucca Futura): “La chiave della vittoria della lista è stata quella di essere presente in tutte le parti del territorio”

Cecilia Lorenzoni, capolista di Lucca Futura, in sostegno al candidato sindaco Francesco Raspini, con 233 preferenze, è la prima candidata della lista ad entrare in consiglio comunale.

C’è felicità nelle sue parole per l’ottimo risultato personale ottenuto, ma anche per il risultato ottenuto dall’intera lista Lucca Futura.

“Sono contentissima – dichiara Cecilia Lorenzoni -, sono felice del risultato personale e per le accettazione di stima ricevuta nei miei confronti, ma anche e soprattutto per il risultato della lista Lucca Futura, che ha ottenuto un grande numero di preferenze. Risultato che è la conseguenza di un anno di attività, tanti conoscevano la lista e ci seguivano. Sentirci dire dalle persone, che ci conoscevano, ancor prima di aprire bocca, è una cosa molto bella.

Se la lista civica Lucca Futura ha ottenuto uno splendido risultato, faticano un po’ di più i partiti politici. C’è disaffezione ai partiti nazionali da parte dei cittadini di Lucca?

“No, non è mia intenzione esprimere giudizi – precisa Cecilia Lorenzoni -, visto che non ho nemmeno l’esperienza per darli. Io posso dire qual è stata secondo me la chiave vincente di Lucca Futura, che è stata appunto, l’ampio ventaglio dei candidati presentati, con molte esperienze e professionalità e soprattutto con la capacità di avvicinare le persone sul territorio. Il voto di preferenza è un voto che è espressione del territorio, il fatto di averne ottenute tante è la conferma che siamo riusciti a raggiungere ogni zona del Comune di Lucca, senza lasciare indietro nessuno, parlando con tutti, questo a mio avviso è il compito del consigliere comunale”.

La prossima sfida è il ballottaggio, dopo si potrà parlare di eventuali cariche all’interno del consiglio comunale, le preferenze che ha ottenuto potranno aiutarla a raggiungere una carica nella prossima giunta? Nel frattempo, la strada per il ballottaggio è spianata?

“Assolutamente non si può parlare ancora di cariche, oggi l’obiettivo è quello di vincere anche al ballottaggio – sottolinea la Lorenzoni – Occorre mantenere alta la concentrazione, non vedo una strada spianata, perché questo è il momento di non abbassare la guardia e guardare solo in direzione dell’obiettivo, far eleggere a sindaco Francesco Raspini”.