Fdi esulta per i risultati alle urne: “Ora dobbiamo prenderci Lucca”

“Da questa tornata elettorale salta agli occhi un dato inconfutabile: Fratelli d’Italia è il primo partito del centrodestra”. E’ il commento del coordinatore regionale Fdi, Fabrizio Rossi.

“La rossa Toscana sta diventando sempre più un lontano ricordo: se Pardini dovesse strappare Lucca al centrosinistra, la maggioranza dei capoluoghi toscani sarebbe a guida centrodestra. Adesso – afferma – siamo tutti in campo per ottenere un risultato senza precedenti anche a Lucca. Siamo fortemente soddisfatti per la riconferma al primo turno di Alessandro Tomasi alla guida di Pistoia. Un sindaco che ha saputo dare risposte concrete ai cittadini e per questo è stato ripagato nelle urne. Così come era successo lo scorso anno a Grosseto”.

“Abbiamo dimostrato – conclude – di avere una classe dirigente capace e che i nostri consensi sono frutto di un lavoro costante e quotidiano: non dipendono dal trend social del momento. Fratelli d’Italia è pronta per guidare la nostra Regione”.