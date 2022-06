Giovani Democratici, soddisfazione per i voti di lista: “Creeremo una bella sinergia in Consiglio”

I candidati dei Giovani Democratici portano a casa un risultato importante a sostegno di Francesco Raspini, in vantaggio al primo turno.

“Dopo una faticosa campagna elettorale – dice il segretario Francesco Greco – siamo entusiasti di vedere la fiducia che gli elettori hanno accordato a Silvia Del Greco (313 preferenze) ed Enzo Alfarano (446 preferenze), nonché a Gabriele Marchi (220 preferenze) sempre al nostro fianco nelle nostre attività. Abbiamo lavorato a lungo per la preparazione di questa campagna, partecipando attivamente alla stesura del programma elettorale e vedendo accolte alcune proposte che saranno cruciali nella Lucca dei prossimi anni. Penso allo psicologo di comunità, che operando nei luoghi di aggregazione giovanile porterebbe un servizio utile alla salute psicologica dei ragazzi nei luoghi della loro vita quotidiana. Un servizio che con Francesco sindaco e i nostri consiglieri potrebbe essere realtà a breve. Penso anche alle nostre proposte su spazi di aggregazione giovanile, potenziamento del consultorio giovani e al lavoro di Silvia per l’acquedotto sportivo negli ultimi cinque anni”.

“Un lavoro – spiega – incentrato sulle nuove generazioni, con un’idea di fondo che siamo riusciti a trasmettere ai cittadini: quella di una Lucca a misura di giovane, in cui restare e ritornare. Il Partito Democratico, nel quale i nostri amministratori saranno una risorsa centrale, dovrà saperlo raccogliere e valorizzare. Adesso ci aspetta la sfida del ballottaggio. Saremo in prima linea per continuare a trasmettere le nostre idee ai giovani lucchesi, sicuri della loro risposta positiva”.

Oltre all’esultanza di Vincenzo Alfarano e Silvia Del Greco, registrata nelle interviste a Lucca in Diretta, anche Gabriele Marchi è soddisfatto del risultato: “Ognuna di queste preferenze ricevute è una gioia che ripaga gli sforzi di queste settimane. Mi riempie di orgoglio pensare che così tante persone hanno voluto darci fiducia. Si potrebbe creare una bellissima sinergia tra i giovani in consiglio comunale per rappresentare la voce dei nostri coetanei (e non solo). Ma la partita non è ancora conclusa. Sarà di fondamentale importanza sostenere Francesco al ballottaggio di domenica 26 giugno. Possiamo farlo se tutti insieme metteremo il massimo impegno per vincere”.