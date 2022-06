Lido Fava (FdI): “Il partito ha tenuto perché non abbiamo tradito le aspettative degli elettori”

Ad ottenere più preferenze nella lista di Fratelli d’Italia, in sostegno al candidato sindaco Mario Pardini, è Lido Fava. Una carriere politica lunga la sua e per la quarta volta entra in Consiglio comunale, c’è soddisfazione per il risultato era nelle sue previsioni?

“Sono soddisfatto – dice Lido Fava -, ed infatti voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che con il loro voto ci hanno sostenuto. È la quarta volta che entro in consiglio comunale ed è stata un’esperienza che mi è stata molto utile, ho fatto una campagna elettorale come ai vecchi tempi contattando prima di tutto i miei amici. Poi il sostegno è arrivato anche grazie alle mie conoscenze politiche e al partito Fratelli d’Italia, il far parte del coordinamento provinciale, a mio avviso, ha dato una grossa mano”.

Fratelli d’Italia è primo partito di centrodestra a Lucca, però se si fa un’analisi spietata del voto si nota come i partiti nazionali perdono consensi nei confronti delle listi civiche. Come mai?

“È vero c’è un po’ di disaffezione verso i partiti – ammette Lido Fava -, credo che questo sia dovuto alle politiche scelte da quasi tutti i partiti, tranne appunto Fratelli d’Italia. Noi abbiamo scelto la coerenza, siamo sempre stati presenti in opposizione e per questo l‘elettorato ci ha voluto premiare, tutto ciò è evidente si osservano anche i dati nazionali.

Le persone scelgono coloro che non tradiscono le aspettative, chi non l’ha fatto, ne ha sicuramente beneficiato in termini di preferenze. Abbiamo detto: mai con il Pd e abbiamo rispettato la nostra parola”.

La prossima sfida è il ballottaggio e la strada sembra in salita, dato che tra i due candidati c’è una forbice dell’8 per cento, in favore di Raspini. C’è bisogno di un apparentamento per vincere? Con chi?

“Questo è un problema che riguarda esclusivamente Mario Pardini – dichiara -, non noi, solo lui, quando lui deciderà a quel punto ci riuniremo noi di Fratelli d’Italia e faremo le nostre valutazioni”.