Sinistra Italiana: “Ambiente e giustizia sociale paga lo stop ad un’alleanza ampia con i Cinque Stelle”

“Ancora una volta il dato che emerge complessivamente dalle amministrative toscane è che la sinistra si rafforza laddove riesce a costruire progetti concreti e di alternativa, fuori dall’alleanza organica col Pd”. Così il commento di Sinistra Italiana Toscana sul voto alle amministrazione di domenica (12 giugno).

“Succede a Pistoia – spiega Sinistra Italiana – dove il candidato Brachetti raggiunge un ottimo 12,61% anche grazie all’8% di Sinistra Per, e pure a Carrara, dove il 3,5% di Sinistra Con porta la candidata sindaca Vincenti quasi al 14%. A Lucca Ambiente e Giustizia Sociale paga le difficoltà di costruire un’alleanza ampia coi Cinque Stelle (il cui capogruppo in consiglio dopo mesi di trattative ha inspiegabilmente deciso di dare pubblicamente indicazione di voto per l’estrema destra), ma sostanzialmente regge a confronto di cinque anni fa”.