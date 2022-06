Elezioni comunali, Raspini ha prevalso in 73 sezioni su 86. Successo in tutte le ex circoscrizioni

In vista del ballottaggio del 26 giugno fioccano le curiosità sul voto del primo turno. A leggere i dati infatti, Francesco Raspini risulta aver prevalso sul rivale Mario Pardini in tutte le ex circoscrizioni del territorio comunale. Ha vinto, dunque, anche nella zona sud dove tante sono state le polemiche intorno ai lavori sui quartieri social, ha vinto in centro storico, sede dell’immobile da recuperare della manifattura tabacchi.

Raspini ha poi prevalso in 73 delle 86 sezioni elettorali in cui è diviso il comune di Lucca. Ha perso in una sezione di Sant’Angelo, in una sezione di Nave, in una sezione di San Cassiano a Vico e in una di San Pietro a Vico (dove insiste il Molino… Pardini), in una sezione di Maggiano, di San Macario in Piano, di Torre, di Sorbano del Vescovo e infine in due sezioni di Monte San Quirico e di San Gemignano di Moriano ed in una di San Lorenzo di Moriano. Cinque anni fa Tambellini al primo turno aveva perso in 38 sezioni rispetto al rivale di allora, Remo Santini.

Più in difficoltà, dunque, l’assessore ai lavori pubblici uscente, in alcune zone a nord del territorio. Proprio una delle sezioni di San Gemignano di Moriano, inoltre, è ‘feudo’ di Fabio Barsanti e della sua Difendere Lucca: nella 70, infatti, il candidato sindaco della destra si attesta al 25 per cento. Curiosità (o forse meglio dire statistica) vuole che le sezioni dove Pardini fa meglio sono quelle dove è più basso il dato di Barsanti.

Ultima curiosità nello snocciolare i dati del voto. Al seggio dell’ospedale San Luca hanno votato in 50 persone: 26 preferenze sono andate a Raspini, 11 a Pardini, 7 a Barsanti. Dai ricoverati e dal personale sanitario nessun voto, invece, è andato ad Andrea Colombini.

Al voto per le amministrative sono state 414 le schede bianche, 981 le schede nulle (pari al 2,64% del totale dei voti espressi). Ma sono state solo 14 le schede contestate e non assegnate.