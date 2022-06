Sinistra con: “Alle urne siamo stati determinanti”

“Le elezioni del 12 giugno ci restituiscono il quadro positivo di un candidato Sindaco il cui messaggio alla città è stato recepito. E di una lista, come quella di Sinistra con – Sinistra civica e ecologista, che conferma la sua forza e il suo ruolo determinante”. Così Sinistra Con conferma l’esito del primo turno delle elezioni amministrative a Lucca.

“Siamo certo preoccupati per il calo dell’affluenza alle urne – affermano da Sinistra Con -. E’ un dato generale di disaffezione che dovrebbe allarmare ogni forza democratica. Nonostante però la diminuzione del numero degli elettori, Raspini ha ottenuto oltre 1.300 voti in più rispetto alla precedente tornata del 2017. Con un importante distacco sul candidato dello schieramento di centrodestra, evidentemente più penalizzato dal calo dei votanti. In questo quadro spicca il risultato positivo della nostra lista, che conferma la propria forza percentuale, nonostante la situazione oggettivamente per noi più difficile in questo appuntamento. Questo risultato è il frutto del lavoro svolto in questi anni sulle questioni sociali, la lotta alle diseguaglianze, i giovani, i diritti, l’ambiente. Il nostro è stato un contributo determinante alla coalizione, in termini di forza elettorale, ma anche di qualità dei programmi e delle candidature. Ringraziamo per questo gli elettori, per la fiducia accordata a Sinistra con – Sinistra civica e ecologista e al candidato sindaco Raspini. Adesso però occorre rimettersi al lavoro per trasmettere ancora di più i programmi e le idee della nostra coalizione in vista del ballottaggio del 26 giugno. La serietà del candidato, l’esperienza amministrativa, la forza dei programmi e dei valori siamo convinti che faranno la differenza anche al ballottaggio”.