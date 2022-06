Ambiente e Giustizia Sociale, assemblea a Verciano per una riflessione sul ballottaggio

Ambiente e Giustizia Sociale non si arrende. Dopo il magro esito elettorale e una prima assemblea delle diverse anime del movimento arriva l’analisi del voto.

“Intendiamo esprimere il nostro sincero ringraziamento – dicono da Ags – alle elettrici e agli elettori che il 12 giugno hanno dato fiducia alla nostra lista, alternativa, nelle premesse generali e nel programma sulle tematiche locali, all’estrema destra, al centrodestra e al centro Pd. Un grazie particolare alle nostre candidate e ai nostri candidati, a cominciare dal candidato sindaco Aldo Gottardo, ai nostri sostenitori e simpatizzanti, a quanti in qualche modo, hanno promosso le nostre idee e i nostri progetti”.

“Invitiamo tutti coloro che sono stati coinvolti da questa esperienza e ci hanno votato – conclude la nota – a partecipare all’assemblea generale territoriale che si terrà martedì 21 giugno alle 21 alla Casa del popolo di Verciano, via dei Paoli 22, per una prima riflessione collettiva sui risultati elettorali, sulla drammatica crisi del nostro sistema democratico, sul ballottaggio e soprattutto sul nostro futuro. Noi non andiamo a casa. Ora più che mai c’è bisogno di noi, della nostra mobilitazione e progettazione sociale e ambientale. Non è che l’inizio”.