Colombini non si apparenta: “Ma voteremo per Mario Pardini”

Anche Andrea Colombini invita a votare al ballottaggio per Mario Pardini. Il candidato sindaco, che per un soffio ha sfiorato l’ingresso in consiglio comunale con il suo 4,19 per cento di consensi, ha sciolto le riserve nel suo intervento di questa sera (16 giugno) su Telegram.

Colombini, che era alla guida delle liste No Green Pass e Ancora Italia, ha affermato di non volersi apparentare con il centrodestra, per incompatibilità con i partiti, Lega, Fratelli d’italia e Forza Italia “nonostante i posti che ci sono stati offerti e che mi sono stati personalmente offerti in questi giorni”, ma di appoggiare Mario Pardini come candidato civico a sua volta appoggiato dai partiti. La scelta è determinata dalla volontà di “non avere il centrosinistra alla guida della città”.

Un endorsement a tutti gli effetti, anche un po’ sofferto, come appare dall’esordio del video, ma che potenzialmente può valere per Pardini i circa 1500 voti che hanno tracciato sulla scheda il segno sul suo nome come possibile sindaco di Lucca.

Dopo la ‘dichiarazione di voto’ la diretta Telegram è proseguita sui temi cari ad Andrea Colombini nell’ultimo biennio: la contrarietà ai vaccini, alle regole imposte sul Covid e al green pass.