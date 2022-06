Elezioni a Lucca, quasi fatta per l’allargamento del fronte del centrodestra: dentro Lista Civile e le liste di Barsanti

Tutti insieme per sconfiggere il centrosinistra al ballottaggio? È possibile. Sono stati giorni e sono ore frenetiche per arrivare agli accordi o agli apparentamenti in vista del secondo turno delle comunali a Lucca. Il candidato sindaco Mario Pardini, d’altronde, già lunedì aveva dettato i tempi: risposte entro giovedì.

E dopo il lavoro dei pontieri e le telefonate è arrivato il momento degli incontri decisivi, per dire sì o no a un accordo ufficiale per il ballottaggio in vista delle scadenze di questo sabato (18 giugno).

Nella ricerca di nuove alleanze all’accordo del primo turno fra Lucca2032, Centrodestra per Lucca, Lega, Forza Italia e Fratelli d’italia si unirebbero anche almeno una delle liste che sostenevano Elvio Cecchini al primo turno (Lista Civile di Lodovica Giorgi e Massimo Viviani) e, soprattutto, le liste in appoggio a Fabio Barsanti, candidato sindaco di destra per Difendere Lucca, Italexit con Paragone – Prima Lucca e Centrodestra per Barsanti. Proprio con Barsanti l’incontro cruciale nel tardo pomeriggio di oggi per sistemare gli ultimi tasselli per l’alleanza, dopo che Pardini ha incassato il sì anche dai componenti dell’attuale coalizione, Fratelli d’Italia in primis.

La decisione di allargare anche a destra la coalizione non è stata indolore. La lista di Celestino Marchini e Donatella Buonriposi, che al primo turno ha appoggiato Elvio Cecchini come sindaco, non sarebbe propensa ad un appoggio alla ‘nuova’ coalizione che si sta formando intorno a Pardini. Molti interrogativi anche dal terzo polo guidato da Alberto Veronesi, candidato sindaco al primo turno che ieri ha avuto un colloquio con Francesco Raspini.

L’ipotesi di una grande coalizione contro la sua candidatura non convince Raspini, che così risponde all’ipotesi: “Noi siamo aperti al dialogo – dice – ma, certo, non potremo mai rinnegare noi stessi, chi siamo, i nostri valori. Ed è per questo che ritengo completamente inverosimile una coalizione che va dall’estrema sinistra all’estrema destra, dai partiti ultraeuropeisti a quelli che propugnano un’uscita dell’Italia dall’Unione Europea concludendo con i movimenti contrari al vaccino e al green pass. Quello del mio avversario è un appello che denota grande debolezza e assenza di contenuti, portato avanti da una coalizione che non ha una reale base comune, litigiosa, divisa e divisiva, interessata a piantare una bandierina per conto dei propri leader nazionali e non a costruire il futuro della nostra città. Il futuro della nostra città si gioca proprio qui e per noi non ci sono dubbi. Domenica 26 giugno scriviamo insieme questa nuova storia per Lucca”.