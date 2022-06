Elezioni comunali, il Pd: “Abbiamo scelto la linea dell’apertura e della collaborazione per massimizzare il consenso al candidato”

Anche il Pd, a qualche giorno dall’appuntamento elettorale, si concede una riflessione sull’esito del primo turno.

“In attesa del ballottaggio del 26 giugno – afferma in una nota il Pd comunale – il primo turno delle amministrative ci restituisce alcuni importanti punti fermi. Uno di questi è che il Partito Democratico si conferma di gran lunga il primo partito del Comune di Lucca. Non era scontato e non era facile, visto il grande numero di liste presenti e la frammentazione della competizione. Eravamo certamente consapevoli che esisteva il rischio di sacrificare qualche punto percentuale a favore delle liste civiche, dove sono presenti molti candidati a noi vicini, ma l’obiettivo di massimizzare il consenso nei confronti del candidato e di coinvolgere forze e personalità nuove ci ha convinto a perseguire una linea improntata all’apertura e alla collaborazione. Il Pd si conferma dunque architrave della coalizione di centrosinistra grazie anche e soprattutto all’impegno di tutti i 32 candidati al consiglio comunale, ai quali vanno i nostri ringraziamenti e le nostre congratulazioni: ogni voto conseguito è stato essenziale. Così come fondamentale è stato il sostegno dei rappresentanti istituzionali del Partito Democratico a tutti i livelli”.

“Fin dalla costruzione della coalizione – spiega il Pd comunale – il Pd ha dimostrato di essere il perno intorno al quale strutturare una proposta credibile, riformista e progressista, con l’ambizione di allargare il perimetro a tutti quei soggetti che si riconoscevano nella visione di una Lucca coesa e solidale. Il mix fra esperienza e novità è stato apprezzato dagli elettori, come evidenziato dal gran numero di preferenze ottenute dalla lista, a conferma di un radicamento nei territori e di un buon lavoro fatto in questi anni a sostegno dell’amministrazione Tambellini”.

“Adesso è il momento di lavorare tutti uniti in vista del ballottaggio, per far sì che il consenso ottenuto da Francesco Raspini nella prima tornata venga confermato e, anzi, incrementato – conclude la nota – Noi crediamo che i programmi e i progetti per la città siano l’unico argomento serio sulla cui base cercare il consenso dei cittadini e in questa direzione Raspini si sta correttamente muovendo. Diversamente invitiamo a diffidare di operazioni spregiudicate che mettono insieme tutto e il contrario di tutto pur di vincere. Siamo fiduciosi che i cittadini di Lucca, come già dimostrato domenica scorsa, sapranno riconoscere la differenza fra una proposta seria, credibile e coerente e una improvvisata e male assortita, per questo destinata a non essere in grado di affrontare le sfide che la città ha di fronte.