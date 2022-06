Prorogato l’obbligo di mascherine sugli autobus, Mallegni (FI): “Una follia”

Prorogato l’obbligo di utilizzo della mascherina sui mezzi di trasporto fino al 30 settembre prossimo: questa la decisione del consiglio dei ministri. Non ci sta però il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che interviene in sostegno di autisti e lavoratori che ancora oggi sono obbligati al dispositivo di sicurezza anticovid.

“In un momento in cui il mondo guarda con fiducia a una soluzione per quanto riguarda il covid e ora ormai in ogni dove, inclusi Camera e Senato, si può – con la dovuta attenzione – non indossare la mascherina, gli operatori dei servizi pubblici e privati all’interno dei ristoranti, e in particolare sugli autobus, devono ancora indossarla”, spiega l’azzurro.

“Questa è una follia: il ministro Speranza, ancora una volta, sta perdendo l’occasione di consentire alle persone che lavorano, che mantengono i servizi attivi e che lo hanno sempre fatto durante la pandemia senza mai sottrarsi a questo impegno, di svolgere il proprio mestiere con la giusta serenità esercitando il libero arbitrio – prosegue – nonostante, appunto, ad oggi la condizione ottimale sia ottimale”.

Ma Mallegni non si ferma alle parole e fa sapere che si muoverà subito per risolvere la situazione: “Sarà mia cura nei prossimi giorni presentare una mozione e un’interrogazione al ministero della salute, invitandolo a rivedere queste assurde posizioni”.