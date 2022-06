Alleanza fra Pardini e Barsanti per il ballottaggio, malumori in Forza Italia

Tensioni in Forza Italia per l’apparentamento del candidato sindaco del centrodestra a Lucca, Mario Pardini, con Fabio Barsanti? A gettare subito acqua sul fuoco su una polemica nascente è Massimo Mallegni. Il senatore è costretto a prendere la parola nella querelle innescata da un post su Twitter dell’onorevole Elio Vito: “Ho comunicato al presidente Berlusconi che se Forza Italia a Lucca conferma l’apparentamento con Casapound, lascerò il partito”.

“Elio Vito? Il collega – si affretta a precisare Mallegni – si è introdotto in una vicenda che non conosce, non sa chi sono le persone, non conosce la nostra storia, non ha assolutamente nessun tipo di riferimento del territorio, ma vuole solamente guadagnarsi un collegio che il Pd probabilmente non gli riconoscerà mai. A Lucca, stiamo insieme con tutte le forze che vogliono essere alternative a quella sinistra che ha governato male per dieci anni e su questo non abbiamo dubbi”.