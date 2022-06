Azione e Più Europa si schierano con Raspini al ballottaggio

Non sono piaciuti al leader di Azione, Carlo Calenda, gli apparentamenti del candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini, della cui coalizione adesso fanno parte anche Fabio Barsanti e Elvio Cecchini.

Con un annuncio che va in contrasto con quello dell’ex candidato del terzo polo Alberto Veronesi che ha dato indicazione di voto in favore di Pardini, il leader di Azione si schiera con il candidato sindaco del centrosinistra, soprattutto per l’apparentamento di Pardini con Fabio Barsanti.

“Anche per questo noi appoggeremo il candidato del centro sinistra (senza 5S)”, ha scritto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, ripostando un post di Emanuele Fiano che sottolinea l’apparentamento del centrodestra lucchese con il candidato Barsanti.

Lo stesso fa Più Europa, che con un post di Benedetto Della Vedova, annuncia per gli stessi motivi il sostegno al candidato sindaco del centrosinistra

Azione e Più Europa al primo turno, come si ricorderà, avevano sostenuto il candidato sindaco Alberto Veronesi, che ha ottenuto il 3,7% dei voti.