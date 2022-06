Capezzoli lascia Italia dei Valori: “Darò il mio impegno nel gruppo di Marchini”

Dopo la sua discesa in campo come candidato consigliere nella lista Insieme Buonriposi Impegno Civico Marchini, Domenico Capezzoli lascia Italia dei Valori, da dove proveniva.

Ad annunciarlo è lui stesso: “Ho preso una decisione non semplice ma necessaria. Lascio Italia dei Valori dopo 14 anni di militanza ma ripeto una decisione sofferta perché ne ho condiviso le molte battaglie. Ringrazio il partito per avermi dato la possibilità di occuparmi di politica – spiega Capezzoli -, ma è arrivato il momento di fare altro. Sia chiaro senza rancore perché siete stati come la mia famiglia ma scelgo di entrare nel gruppo impegno civico per Lucca perché condivido la posizione da loro presa per il ballottaggio di non schierarsi né con il centro destra né tanto meno con il centro sinistra locale”.

“Idv rimarrà una bella esperienza – prosegue Capezzoli -. La campagna elettorale appena terminata con risultati deludenti mi ha convinto a fare un cambio di passo. Chi mi conosce sa che quando decido lo faccio anche rischiando di essere criticato. Raspini e Pardini sono la faccia della stessa Medaglia. Per tanto io personalmente al ballottaggio non voterò. La mia lotta sulla nuova gestione delle Rsa comunali, sulla riqualificazione dell’ex Rsa villa Santa Maria e le altre proposte, continuerò a lavorarci. Al fianco di Celestino Marchini senza se senza ma”.