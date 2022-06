“Ancora insieme sul territorio”. Riprendono gli appuntamenti del candidato sindaco del centrosinistra Francesco Raspini, che, “così come è stato fatto per il primo turno, continua a condurre la campagna elettorale casa per casa, persona per persona, frazione per frazione anche in vista del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno”.

Si comincia lunedì (20 giugno), alle 18,30, con un aperitivo nell’azienda vitivinicola Villa Santo Stefano a Pieve Santo Stefano, mentre il giorno successivo, martedì (21 giugno), Raspini sarà la mattina, come di consueto, in piazza a Ponte a Moriano, mentre alle 19 sarà alla pista di pattinaggio di Sant’Angelo, adiacente alla chiesa, per incontrare i residenti. Mercoledì 22 giugno, il candidato farà tappa a San Pietro a Vico al ristorante Il Granaio (sempre alle 19) e giovedì (23 giugno), alle 19, appuntamento al Circolo Arci a Sant’Alessio. Il tour “Ancora Insieme” si concluderà con l’evento di chiusura della campagna elettorale in piazza San Francesco, con il concerto live delle Formiche nell’Orto, storica band lucchese.

Foto 2 di 2



Non solo. Da lunedì e per tutti i giorni della settimana, Francesco Raspini sarà presente ai banchetti elettorali al mercato e in centro storico. Questo il calendario: lunedì (20 giugno), dalle 16 alle 20 in via Beccheria; martedì (21 giugno), dalle 16 alle 20 in via Fillungo davanti alla chiesa di San Cristoforo; mercoledì (22 giugno) dalle 9,30 alle 13,30 al mercato Don Baroni e dalle 16 alle 20 in via Fillungo, all’angolo con piazza San Frediano; giovedì 23 giugno, dalle 16 alle 20 in piazza San Michele e venerdì 24 giugno, dalle 16 alle 20 in via Beccheria.

Per leggere il programma di Francesco Raspini è possibile collegarsi al sito www.francescoraspinisindaco.it. Attivo il numero WhatsApp del Comitato elettorale: 333.7810947.